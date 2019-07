López Obrador responde a analistas económicos: "No veo amenaza de recesión"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no ve una amenaza real de recesión económica a pesar de las advertencias de desaceleración realizadas por el Banco de México y el señalamiento de que el país ya entró en "recesión técnica", según el banco estadounidense Merryl Lynch.

"No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, con relación al dólar, en este tiempo? ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes", dijo López Obrador en su conferencia matutina del 12 de julio.

Sin embargo, el mandatario mexicano aceptó que existe una disminución en la tasa de crecimiento económico, aunque también señaló que ahora con su Gobierno existe una mejor redistribución de la riqueza.

Sede central del Banco de México, Ciudad de México, 28 de febrero de 2019. / Daniel Becerril / Reuters

Lo que dicen los bancos

El último informe de la Junta de Gobierno del Banco de México para revisar la política económica en el país, advierte que la desaceleración de la economía mundial podría afectar al país.

"Todos los miembros señalaron que la información disponible sugiere que la actividad económica en México muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con una contracción en el primer trimestre del año y signos de debilidad en el segundo", señala el informe del banco central mexicano.

La mayoría advirtió que hay factores que podrían deteriorar el desempeño de los activos financieros en México, como los riesgos sobre las perspectivas crediticias de la deuda soberana y de Pemex, así como la incertidumbre sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. — Banco de México (@Banxico) July 11, 2019

Sin embargo, algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México reconocieron que la inflación ha sido "significativamente inferior" a las expectativas que se tenían a finales de 2018. Hasta mayo de 2019, la inflación acumulada de México fue tan solo de 0,21%.

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, incluso destacó que la inflación acumulada al primer semestre del año fluctuará alrededor de 0,30% y "será la segunda cifra más baja en lo que va del siglo".

Los analistas del banco central también señalan que la Bolsa Mexicana de Valores "retomó una tendencia alcista" y que "el peso se ha apreciado con respecto a los niveles observados a finales de 2018".

El Banco de México no menciona en su informe que el país esté en recesión, a pesar de las preocupaciones de bajo crecimiento económico.

Mientras tanto, un análisis de Bank of America Merryl Lynch, señala que México entró en "recesión técnica" tras dos trimestres con una ligera caída del Producto Interno Bruto.

"Una recesión técnica se presenta con dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Estimamos que el PIB del segundo trimestre será de -0,4%, sucediendo a -0,7% observado entre enero y marzo y a 0.1% del último trimestre del 2018", señala el informe del banco estadounidense.

AMLO contra los medios neoliberales

En este sentido, el presidente López Obrador indicó que las expectativas negativas difundidas con fuerza en medios afines al capital financiero trasnacional, son consecuencia de la molestia que generó entre algunos impulsores del modelo neoliberal los cambios planteados por su adminsitración a la política económica de México.

"Hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal. Existe como un club de defensores de esa política económica neoliberal que fue un fracaso. Todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con esa política económica", dijo el mandatario.

"Les molesta mucho que se haya decidido acabar con la corrupción. Ese es el fondo. La prensa financiera internacional y nacional fueron alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años, guardaron silencio cómplice", apuntó López Obrador.