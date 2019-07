Experto: Turquía compra los S-400 rusos porque "no está dispuesta a convertirse en una nueva Siria"

Con la adquisición del sistema antimisiles ruso S-400, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "está dando un toque de atención" a EE.UU. y a su "socio prioritario" Israel, ya que este equipo también puede servir para atacar, afirma a RT el exmilitar español José Antonio Alcaide.

Alcaide subraya que el país "no está dispuesto a convertirse en una nueva Siria". En su opinión, el mandatario turco no quiere que su país quede indefenso, tras observar cómo las fuerzas internacionales están actuando en la región, especialmente en Irak y Siria, y cómo "Gran Bretaña y EE.UU. están moviendo sus hilos para recomponer el mapa del todo lo que actualmente es Oriente Medio".

El antiguo militar español explica que la compra de los sistemas rusos sirve para dos cosas. "Una para avisar que Turquía no está dispuesta a convertirse en una nueva Siria, en nuevo Irak, en una nueva Libia", nota el experto. La segunda causa de la adquisición es que los sistemas S-400 "no son solo sistemas de defensa, también pueden ser utilizados para atacar". El especialista en temas militares señala que "el alcance del sistema de misiles es de 400 kilómetros" y en esta zona "entran perfectamente Líbano e Israel".

Según Alcaide, "la OTAN considera países como España o Turquía carne de cañón" y puede cambiar la opinión en un momento dado y "dejarles sin paraguas". "Turquía está viendo que ser socio de la OTAN no es una cosa segura", añade el especialista.

Por su parte, Washington ha advertido reiteradamente a Ankara de que si no rechazaba la compra de S-400 sería excluida del programa de cazas polivalentes F-35. A su vez, el exmilitar español subraya que estos cazas no son únicos en el mundo y Rusia también tiene los equivalentes. "No creo que el modelo F-35 sea tan maravilloso, ahí hay un equivalente ruso que también está ahora mismo a su altura o quizá incluso sea mejor", destaca el experto.

Los primeros componentes de los S-400 llegan a Turquía

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que este viernes Moscú ha realizado la entrega de la primera serie de componentes de los S-400 rusos. El envío de las otras partes de estos sistemas "se producirá estrictamente en conformidad con las condiciones del contrato concertado con la parte turca y en los plazos acordados por las partes", ha informado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa turco ha confirmado que la primera entrega de los S-400, según lo estipulado en el contrato firmado entre los dos países, ha llegado a la base aérea de Murted, cerca de Ankara.

