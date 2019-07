Condenan a un reconocido cantante de rock argentino a 22 años de prisión por violencia sexual

La Justicia de Argentina condenó este viernes a Cristian Aldana, excantante del grupo 'El Otro Yo', a 22 años de prisión, tras hallarlo culpable del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores", en cuatro de los siete casos en los que había sido acusado.

El músico de 48 años se encontraba preso desde 2016, aunque sin condena definitiva, en una penitenciaría de Buenos Aires. Aldana había sido detenido luego de que se formularan seis denuncias penales en su contra por parte de diferentes mujeres, seguidoras de su banda, que lo señalaban de haber abusado de ellas cuando eran menores de edad. A mediados de mayo de 2018 —en el inició del juicio oral en su contra—, el artista acumulaba ya un total de 10 denuncias por agresión sexual, aunque los jueces finalmente optaron por siete testimonios para tomar su decisión.

Según detallan los medios locales, el exvocalista de 'El Otro Yo' solicitó —sin que se hubiese aún dictado el veredicto final del tribunal—, el derecho a pronunciar unas últimas palabras antes de volver a prisión. "Yo no soy culpable: no soy violador, ni abusador ni violento; es mentira", dijo Aldana ante los magistrados, y agregó que en el proceso en su contra "se violaron todas las garantías constitucionales". También se le observó sosteniendo un pequeño cartel con una leyenda: "Sin defensa no hay juicio".

En una sala de audiencia colmada por la presencia de las siete denunciantes, periodistas y militantes feministas, se escucharon aplausos tras conocerse la sentencia final para el imputado. Frases como "no nos callamos más" y "abajo el patriarcado, se va a caer, arriba el feminismo, que va a vencer", resonaron en el sitio.

"Me hubiera gustado que le dieran más años, pero estoy satisfecha por la sentencia, obviamente. Son una cantidad de años, que sientan un precedente en los casos de abuso sexual en la infancia y de violencia de género. Ayudan a que otras puedan hablar sin culpa y denunciar a los que las violentaron", sostuvo Ariell Carolina, una de las demandantes.

