'Eres un cobarde': alcaldesa exige renuncia del gobernador de Puerto Rico por insultarla de manera obcena en un chat

"¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP [hija de puta]. Esto parece una burla cruel. Patria o muerte", escribió el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en alusión a Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, capital de esa isla caribeña. El mensaje, enviado a través de Telegram, fue filtrado y difundido en días recientes, y Cruz exigió este viernes la renuncia del mandatario estadal.

"Ricardo, tú eres un machista, eres un sexista, eres un abusador, eres un cobarde y una persona que no merece ocupar la silla que ocupas", afirmó la alcaldesa en rueda de prensa.

Tras esto apuntó que "pedirle la renuncia al gobernador es perder el tiempo", aunque considera que no está apto para gobernar.

"Ayer observé el teatro orquestado y mal orquestado del gobernador de Puerto Rico, donde articula las siguientes palabras: 'Perdón, no lo volveré a hacer nunca más'. Esas son las palabras que un hombre maltratante le dice a su pareja para convencerla de no dejarlo, esas son las palabras que usualmente han escuchado las mujeres que han muerto a manos de aquellos que no tienen la valentía, que no son lo suficientemente hombres", abundó la alcaldesa.

El airado reclamo se produjo luego de que por tercer día consecutivo se filtraran conversaciones de Rosselló en un grupo de trabajo en Telegram.

En otro chat difundido el jueves, en el segundo día de publicación de las conversaciones, el gobernador Rosselló tildó de "puta" a Melissa Mark Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York.

Ante ello, Rosselló ofreció anoche una rueda de prensa que abrió pidiendo "perdón" por sus expresiones.

"He tenido días de muchas tensiones y utilicé un chat privado para liberar tensiones, entre otras cosas, de días de 18 horas, a veces días de vacaciones, y lo que había eran ataques infundados. Por supuesto que nada de esto justifica las palabras que he escrito", manifestó.