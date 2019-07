Putin, sobre Rusia y Ucrania: "Somos la misma nación"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue entrevistado recientemente por el director estadounidense Oliver Stone con motivo de la película documental titulada 'Revealing Ukraine' ('Revelando Ucrania'). La nueva producción, codirigida por Ígor Lopatiónok y dedicada a la crisis ucraniana, ya ganó el Gran Premio del Festival de Cine de Taormina (Italia).

Hablando de las relaciones entre Moscú y Kiev, Putin lamentó que "no son fáciles hoy", debido a "los severos eventos relacionados con el golpe de Estado" en Ucrania de 2014. Además, la situación se ha visto empeorada por "la propaganda de las autoridades ucranianas actuales, que hacen a Rusia culpable de todos los trágicos eventos que siguieron", explicó el mandatario ruso.

El incidente en el estrecho de Kerch

El presidente de Rusia abordó también con Stone el incidente que se produjo en el estrecho de Kerch el 25 de noviembre de 2018, cuando tres buques de la Armada de Ucrania cruzaron ilegalmente la frontera estatal rusa en dirección a ese lugar y violaron los Artículos 19 y 21 de la Convención de las ONU sobre el Derecho del Mar.

Putin señaló que el hecho de que esas embarcaciones realizaran maniobras peligrosas y sus ocupantes se negaran a obedecer los requerimientos de los guardias fronterizos rusos fue parte de la campaña electoral del ahora expresidente de Ucrania, Piotr Poroshenko.

"Sabía que los votantes no lo apoyarían en el este y en el sur del país y usó esta provocación para exacerbar la situación", reiteró el líder ruso, asegurando que tiene "razones para creer que quería introducir la ley marcial en todo el país y, tal vez, posponer las elecciones" debido a que "quería mantenerse en el poder a toda costa".

"El acercamiento es inevitable"

A pesar de todas las discrepancias que actualmente existen entre ambos países, Putin subrayó que "la construcción de relaciones normales, amigables, incluso diría más que amistosas" entre Rusia y Ucrania "es inevitable".

El inquilino del Kremlin estima que los rusos y los ucranianos son, "esencialmente, la misma nación" debido a que "todos eran ortodoxos" y "se llamaban a sí mismos rusos", mientras que "no querían ser parte del mundo católico al que Polonia trataba de atraerlos".

Sin embargo, el presidente ruso reconoció que hoy en día "muchas personas en Ucrania creen que necesitan reforzar su identidad, luchar por ella", pero destacó que "en Rusia nadie está en contra" y él "tampoco".

Vladímir Putin considera que las raíces comunes de ambas naciones proporcionan "una ventaja competitiva" sobre Occidente que su país está dispuesto a "emplear en ciertos procesos de integración" y expresó su esperanza en que triunfe el sentido común y tanto Rusia como Ucrania avancen hacia un "acercamiento inevitable", a pesar de que Kiev no lo desea en estos momentos.

Trump ganó las elecciones porque entendió los problemas de la clase media de EE.UU.

El jefe de Estado ruso opinó que Donald Trump consiguió la victoria en los comicios presidenciales en 2016 porque su equipo de la campaña electoral se centró en los problemas de la clase media en EE.UU.

"Estados Unidos […] es una gran nación con sus propios problemas… Durante los 10 años anteriores, con un enorme aumento en el bienestar de la clase dominante y la gente rica, nada ha cambiado para mejor para la clase media", señaló el líder ruso en la conversación con Stone. "Y es precisamente esta circunstancia la que entendieron quienes llevaron a cabo la campaña electoral de Trump. Y él lo entendió".

Presunta injerencia rusa y… ¿ucraniana?

Asimismo, Putin consideró en la conversación con el cineasta que las sugerencias sobre la presunta injerencia en las elecciones estadounidense son una "tontería". "Esto no podría haber jugado un papel decisivo [en las lecciones]", estipuló.

Además, refutó nuevamente las acusaciones contra Moscú de supuestamente haber interferido en el proceso electoral en EE.UU. "No interferí entonces, ahora no quiero interferir, y en el futuro no tengo la intención de hacerlo", enfatizó el presidente ruso.

En marco de la entrevista, Stone mencionó "la confusa historia" sobre la investigación, realizada por las autoridades estadounidenses, de la presunta interferencia de Kiev en las elecciones de 2016. Putin, por su parte, apuntó que, aunque los políticos ucranianos apoyaron públicamente a la candidata demócrata, no cree "que esto pueda interpretarse como una interferencia del Estado ucraniano".

"No hay ningún secreto aquí. Partieron del hecho de que la señora Clinton ganaría e hicieron todo lo posible para demostrar su lealtad a las futuras autoridades estadounidenses. No hay nada tan especial. Querían crear una opinión favorable del futuro presidente sobre sí mismos. Por lo tanto, se permitieron expresiones hostiles a Trump y apoyaron firmemente a los demócratas", recordó el jefe del Estado ruso.