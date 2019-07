Empresas de EE.UU. podrían obtener licencias para reiniciar las ventas a Huawei en un par de semanas

Washington podría aprobar licencias para que las empresas estadounidenses reinicien las ventas a Huawei dentro de 2 o 4 semanas. La decisión terminaría con la prohibición impuesta a las compañías de EE.UU. de proporcionar nuevos productos o servicios al mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, informa Reuters citando a un alto funcionario del Gobierno federal.

La reversión de la medida es el resultado de la última reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. En este marco, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció el pasado martes que las licencias se emitirán solo para aquellos productos que no representen una amenaza para la seguridad nacional, sin especificar más detalles.

De los 70.000 millones que Huawei gastó en el 2018 en la compra de componentes, aproximadamente 11.000 millones corresponden a empresas de EE.UU. como Qualcomm, Intel y Micron Technology. Mientras tanto, la compañía china afirma que las restricciones "deben eliminarse por completo" y rechaza la política de emisión de licencias temporales.

"Huawei no ha sido declarado culpable de ningún delito relevante y no representa un riesgo de ciberseguridad para ningún país, por lo que las restricciones no están justificadas", señaló un portavoz de la compañía china.

Actualmente, las empresas pueden vender productos para mantener las redes y proporcionar actualizaciones de 'software' a los teléfonos celulares Huawei existentes, pero se les prohíbe realizar nuevas ventas de productos y servicios hechos en EE.UU. Sin embargo, las autoridades han reiterado que el gigante tecnológico aún permanece en la 'lista negra' y que el alivio sería temporal.