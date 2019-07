Legisladores de EE.UU. buscan prohibir a gigantes tecnológicos ofrecer criptomonedas y servicios financieros

Menos de un mes después de que Facebook anunciara el lanzamiento para el 2020 de Libra, su propia criptomoneda, han aparecido reportes de que el Congreso de EE.UU. está elaborando un proyecto de ley para evitar que las grandes empresas tecnológicas puedan entrar en el mundo de las finanzas.

El texto del documento 'Keep Big Tech Out Of Finance Act' (Ley para mantener a la grandes tecnológicas fuera de las finanzas), al que ha tenido acceso Reuters, pone varios límites para las compañías que ofrecen principalmente servicios de plataforma en línea y obtienen al menos 25.000 millones de dólares en ingresos anuales.

"Una gran empresa de servicios de plataforma no puede establecer, mantener ni operar un activo digital destinado a ser extensamente utilizado como medio de intercambio, unidad de cuenta, almacenamiento de valor o con cualquier otra función similar, según lo define la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal", reza el borrador de la ley.

Además, el texto propone que se prohíba explícitamente que estas compañías "sean una institución financiera o estén afiliadas a una persona que sea una institución financiera". Cualquier entidad que viole las disposiciones del proyecto de ley estaría sujeta a una multa diaria de hasta un millón de dólares.

¿Peligro para Libra?

Si bien el documento no menciona a ninguna empresa o moneda digital en particular, aparece casi simultáneamente con el llamado del presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiendo que las compañías internacionales estén sujetas a las regulaciones estadounidenses y globales si quieren "convertirse en un banco". Además, el mandatario cargó contra el bitcóin, la recientemente anunciada Libra de Facebook y otras monedas digitales.

Facebook —que podría caer en el ámbito de aplicación de este proyecto de la ley— junto con 28 socios, incluidos Mastercard, PayPal. y Uber Technologies, quieren formar la Asociación Libra para gestionar su nueva moneda sin que ningún banco forme parte del grupo (de momento).

Por otra parte, la red social ya se ha visto envuelta en una batalla con los legisladores y la Reserva Federal de EE.UU., que parecen estar dispuestos a evitar que la firma se convierta en un jugador financiero dominante.

Esta semana, Facebook tendrá que enfrentarse a las alegaciones del Comité de Banca del Senado de EE.UU. y la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre las posibles consecuencias del lanzamiento de Libra, como problemas de privacidad, de lavado de dinero o de protección del consumidor, entre otros.

