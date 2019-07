Trump a mujeres congresistas: "Si no están felices en EE.UU., pueden irse"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en el marco de una rueda de prensa este 15 de julio ha reiterado que las congresistas demócratas pueden regresar a sus países de origen, si no están satisfechas con la situación en EE.UU.

"Si no les gusta estar aquí, pueden irse", instó el mandatario, en aparente referencia al colectivo femenino conocido como 'The Squad' ('El Escuadrón', en inglés): Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Ayanna Pressley, congresistas del Partido Demócrata por los estados de Nueva York, Michigan, Minnesota y Massachusetts, respectivamente. "Si no están felices en EE.UU., pueden irse", ha reiterado el presidente.

Cabe mencionar que Omar es la única de esas legisladoras que nació fuera de EE.UU., país al que su familia llegó en 1997 procedente de Somalia tras huir de una guerra civil.

Esta declaración del líder estadounidense llega después de una serie de publicaciones en Twitter del día anterior, en las que también instó a estas representantes a "regresar" a sus países de origen, "totalmente destruidos e infestados por el crimen", declaraciones que las citadas políticas han tachado de "xenófobas" y "racistas".

Trump expresó que le resulta "interesante" ver a esas "congresistas demócratas 'progresistas'" procedentes de "los peores" países, "cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total" —además de "los más corruptos e ineptos de cualquier parte del mundo"— decir "en voz alta y de forma agresiva" al pueblo de EE.UU., "la nación más grande y poderosa de la tierra", cómo debe gestionarse su Ejecutivo.

"¿Por qué no regresan y ayudan a reparar esos lugares totalmente destruidos e infestados por el crimen de los que vinieron?", cuestionó Trump.

Respuesta de las demócratas

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, tachó los tuits de Trump de "comentarios xenófobos" que buscan dividir a los estadounidenses y llamó al presidente a trabajar con los miembros del Congreso "por una política humana de inmigración que refleje los valores estadounidenses".

Pelosi opinó que, con sus palabras, el inquilino de la Casa Blanca reafirmó que "su plan de 'Volver a hacer grande a EE.UU.' siempre consistió en hacer EE.UU. blanco de nuevo".

Por su parte, Ocasio-Cortez recordó que ella también es estadounidense y destacó que Trump está "enojado" porque no puede concebir "un EE.UU. que nos incluya" ni acepta que esas mujeres no le tengan miedo cuando ese hombre "confía" en tener un país atemorizado para realizar "su saqueo".

En la misma línea, Omar enfatizó que "el único país" con el que los miembros del Congreso realizan un juramento es EE.UU. y por ese motivo "luchan para protegerlo del peor, más corrupto e inepto presidente" que "jamás" han visto.

Ante esos textos de "un débil abusón", Tlaib se mostró orgullosa de sus raíces palestinas, afirmó que las palabras de Trump solo provocan que trabaje "más duro" y prometió que "pronto estará fuera de la Casa Blanca". Finalmente, Pressley denunció esas declaraciones "racistas" y confirmó que no se irán "a ninguna parte" y que lucharán por las familias que el presidente de EE.UU. "margina y vilipendia todos los días".