Canciller mexicano confirma que no hay connacionales detenidos en las redadas masivas en EE.UU.

El Gobierno de México informó este lunes que no hay mexicanas ni mexicanos detenidos en las redadas masivas anunciadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el fin de semana.

En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que hasta el momento no hay registro de personas detenidas en las redadas, tras enlazar con los consulados de México en EE.UU.

El pasado 14 de julio, Donald Trump, confirmó que su país comenzaría una redada masiva contra inmigrantes con orden de abandonar territorio estadounidense. En este sentido, el Departamento de Inmigración y control de Aduanas de EE.UU. informó que dicho operativo se centrará en los cerca de 2.000 inmigrantes que tienen orden de ser deportados por no comparecer ante un tribunal y que estará activo en al menos 10 ciudades.

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que hasta el momento su Gobierno no ha registrado "nada fuera de lo normal" contra migrantes mexicanos. "Sobre deportados mexicanos no ha habido hasta ahora nada fuera de lo normal, es decir, no ha habido deportados.", dijo en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional en Ciudad de México.

Hasta el 1 de julio, en los diferentes centros de detención de Estados Unidos había 1.807 mexicanos ya con órdenes de deportación, los cuales podrían ser devueltos a México en la próxima semana.

