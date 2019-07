Asaltan al productor de telenovelas mexicano Juan Osorio en su propia casa

El productor de televisión Juan Osorio ha denunciado que fue víctima de la delincuencia el domingo por la tarde en su casa de Ciudad de México, luego de que unos ladrones irrumpieran en su domicilio y lo golpearan y amarraran.

Según relató el productor, se encontraba solo al interior de su hogar cuando ingresaron cuatro agresores mientras uno más esperaba en un automóvil.

Allí fue golpeado, amarrado de las manos y encerrado en un cuarto de lavado mientras los maleantes robaban aparatos electrónicos, relojes, joyería y dinero en efectivo.

"El día de hoy penetraron a mi casa asaltantes y, obviamente, violaron mi casa los amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon en todo el cuerpo... Piensas que te pueden matar o todo lo que puede suceder", aseguró en entrevista con Televisa Espectáculos.

Con extrema violencia el productor Juan Osorio @osoriojua fue golpeado y su domicilio saqueado la tarde de este domingo.. Aún con una fuerte herida en la cabeza acudió al MInisterio Público a levantar la denuncia correspondiente.. pic.twitter.com/o9k5UyUGpt — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 15, 2019

Osorio, con visibles heridas en la cabeza y bastante aturdido por lo sucedido, explicó que sintió impotencia al ver que se llevaban sus cosas del domicilio, pero que en ese momento agradeció seguir vivo.

Luego del atraco, el productor especializado en la realización de telenovelas presentó una denuncia ante las autoridades locales y asistió a una revisión médica para valorar las heridas.

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. "Fue muy fuerte. Lo estamos contando (...) todo se lo llevaron como rapiña, las puertas las rompieron, deshicieron la puerta de entrada", explicó.