"No están a la altura": jugadoras de la selección argentina de fútbol femenino piden la renuncia del cuerpo técnico

La selección argentina de fútbol femenino superó las expectativas en la última Copa del Mundo disputada el mes pasado en Francia, luego de quedar muy cerca de clasificar a la segunda ronda del torneo por primera vez en su historia.

Sin embargo, la lista de convocadas para los próximos Juegos Panamericanos de Lima (Perú), generó el malestar de varias de sus referentes. Este lunes, al enterarse de que quedaron afuera de la nómina, pidieron la renuncia del cuerpo técnico que lidera el entrenador Carlos Borrello por "no estar a la altura".

Es que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer a las seleccionadas y causó sorpresa en los aficionados la ausencia de Estefanía Banini, Soledad Jaimes, Florencia Bonsegundo, Belén Potassa y Ruth Bravo, todas participantes del último mundial en el que las chicas de EE.UU. se coronaron campeonas.

La delantera Estefanía Banini, de gran actuación en el torneo internacional, publicó en sus redes sociales un duro descargo motivado por la decisión. Incluso dejó trascender en el mensaje algunas decisiones del director técnico Borrello que no compartían: "Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan: 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo' ¡Ejemplos como ese sobran y son lamentables!

La número 10 destacó además que los integrantes del cuerpo técnico "son los únicos que cobran", y que por tener diferencias han decidido darle un punto final a su "sueño de defender a la más linda", en referencia a la bandera argentina. La publicación de Banini fue compartida por otras compañeras como Ruth Bravo o Belén Potassa.

Por su parte, Florencia Bonsegundo, autora del penalti con el que Argentina alcanzó una épica remontada 3 a 3 en el mundial frente a Escocia, tras ir perdiendo 3 a 0, hizo su propia declaración y afirmó que ella misma decidió "quitarse de esa lista".

"El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico", dijo. Y añadió: "Necesitamos gente profesional, quienes dejen diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz".

Las jugadoras de Argentina han protagonizado en los últimos años una serie de reclamos a la dirigencia del fútbol argentino para alcanzar el profesionalismo de ese deporte en su versión femenina. Incluso llegaron a declararse en huelga por la falta de apoyo y recursos durante los entrenamientos previos al Mundial de Francia.

