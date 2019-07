Johnson promete no apoyar una acción militar estadounidense contra Irán

Boris Johnson, uno de los candidatos a suceder a la primera ministra británica Theresa May, declaró durante un debate con su rival, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt, que no apoyaría una operación militar de EE.UU. contra Irán si esta tuviera lugar.

"Si me preguntan si, de ser primer ministro ahora, apoyaría una acción militar contra Irán, la respuesta es no", afirmó. Johnson hizo hincapié en que la guerra con Irán no es una "opción razonable" para Occidente y que "la diplomacia debe ser la mejor manera de avanzar".