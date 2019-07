Canciller iraní: La puerta a la negociación está "abierta" si Trump levanta sus sanciones

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo este lunes en una entrevista a la cadena NBC que la república islámica no quiere una guerra con EE.UU., pero aseveró que el presidente Donald Trump debe levantar las duras sanciones económicas contra Teherán para abrir el camino para el diálogo.

"Una vez que se levantan esas sanciones, entonces (...) el espacio para la negociación está completamente abierto", aseguró Zarif durante su visita a Nueva York para asistir a una conferencia sobre desarrollo sostenible, y precisó que fue Washington quien socavó la diplomacia al retirarse del histórico acuerdo nuclear de 2015 de manera unilateral.

"Es EE.UU. quien dejó la mesa de negociaciones. Y su regreso siempre será bienvenido", dijo Zarif, afirmando que ninguno de los dos gobiernos buscan un conflicto armado.

"No creo que el presidente Trump quiera la guerra. Pero creo que hay personas a su alrededor que no estarían en contra de la misma. Pero no creo que tengan éxito porque creo que al final prevalecerá la prudencia. La gente sabe que Irán es un país grande y orgulloso. Y no tomaremos un ataque militar a la ligera", señaló el ministro. "Creo que EE.UU. está jugando con fuego", agregó.

En cuanto al programa nuclear iraní, Zarif dijo que Irán no tiene interés en obtener un arsenal nuclear, aunque podría haber construido la bomba de haberlo deseado. "Si hubiéramos estado interesados ​​en desarrollar armas nucleares, habríamos podido hacerlo hace mucho tiempo", indicó.

Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, también aseguró este 14 de julio que su país está dispuesto a dialogar con EE.UU. si Washington regresa al acuerdo nuclear y levanta las medidas punitivas que estableció contra Teherán.