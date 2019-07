Netanyahu compara la actitud de la UE respecto a Irán con el "apaciguamiento" de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha comparado la política de los países europeos con respecto a Irán con el "apaciguamiento" de la Alemania nazi y el fracaso de la diplomacia antes de la Segunda Guerra Mundial, después de que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijera el lunes que Bruselas no consideraba que las recientes acciones de Teherán violaran "significativamente" el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015.

Netanyahu arremetió contra la postura de la UE en un video. "[Esto] me recuerda el apaciguamiento europeo de la década de 1930", cuando los europeos "metieron la cabeza en la arena" y "no vieron que se acercaba el peligro", recordó Netanyahu. "Parece que hay personas en Europa que no se despertarán hasta que los misiles nucleares iraníes caigan en suelo europeo. Pero entonces será demasiado tarde, por supuesto", advirtió el primer ministro israelí.

La posición de la UE

Sin embargo, según Mogherini, todos los pasos recientes adoptados por Irán son "reversibles" y la UE espera que la República Islámica "vuelva a cumplir plenamente con el acuerdo".

"Veremos cómo podemos, junto con todos los Estados miembros y el resto de nuestros socios internacionales, preservar el acuerdo nuclear con Irán y poner en marcha todas las medidas para que Irán pueda volver a cumplirlo plenamente como ha hecho hasta hace unos días", declaró la aún alta representante europea este 15 de julio en Bruselas.

Además, la responsable de la diplomacia europea saliente indicó que hasta la fecha ninguna de las partes restantes del acuerdo nuclear había expresado intención de invocar el artículo de la disputa del JCPOA, lo que significa que, por el momento, "ninguno de ellos" piensa que las recientes acciones de Teherán "se consideren un incumplimiento significativo".

Por su parte, el ministro de Exteriores en funciones de España y sucesor de Mogherini en el cargo, Josep Borrell, puntualizó que los incumplimientos de Irán no son tan relevantes como para considerar que se haya roto el pacto. "Estamos radicalmente en contra y no reconocemos esa extraterritorialidad que EE.UU. da a sus leyes y para nosotros el acuerdo nuclear con Irán es fundamental. Hacemos todo lo posible para que se pueda mantener", afirmó el lunes.

Israel ha venido presionando a la UE para que mantenga una línea más dura hacia Teherán y que está coincida con la de Estados Unidos. La Administración Trump abandonó el acuerdo el año pasado, alegando entre otras cosas que era uno de los peores tratados que EE.UU. había firmado la historia. Sin embargo, la UE, las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han mantenido hasta el momento que Teherán sigue cumpliendo con sus obligaciones en el marco del JCPOA.