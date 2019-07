Editor de un portal neonazi debería pagar 14 millones de dólares por organizar una campaña contra una judía en EE.UU.

El juez magistrado estadounidense Jeremiah Lynch ha recomendado este lunes que Andrew Anglin, editor del sitio web neonazi Daily Stormer, pague a Tanya Gersh, víctima de una campaña de acoso e intimidación que organizó, 14 millones de dólares por los daños y elimine todos los mensajes que alentaron a sus lectores a ponerse en contacto con esta mujer judía, informa AP.

Anglin lanzó su "atroz y censurable" campaña de hostigamiento contra Tanya en diciembre del 2016. La eligió como objetivo porque supuestamente intentaba echar del vecindario de Whitefish (Montana) a Sherry Spencer, madre de Richard Spencer, conocido como 'derechista alternativo' y nacionalista blanco estadounidense. Gersh trabajaba como agente de bienes raíces en esa localidad, donde este supremacista blanco y su familia vivieron un tiempo.

Anglin, a través de su sitio web neonazi, publicó el nombre, la dirección y la información de contacto de Gersh, así como fotografías de ella y de su hijo, de 12 años. Además, hizo un montaje de imágenes con el campo de concentración de Auschwitz y animó a los seguidores a que contactaran con esta mujer.

Durante varios meses Gersh recibió correos electrónicos con amenazas, mensajes de texto y mensajes de voz, que incluían promesas de conducirla al suicidio y "referencias interminables sobre ser arrojada al horno, ser gaseada".

"Me han dicho: 'Realmente deberías haber muerto en el Holocausto con el resto de tu gente'", contó Gersh a The Guardian en una entrevista en el 2017. "A veces, cuando contestaba el teléfono, todo lo que escuchaba eran disparos", agregó. La mujer tuvo que dejar su trabajo por miedo a ser atacada por alguien que pudiera presentarse como un cliente de bienes raíces. Tras meses de sufrimiento decidió presentar una demanda contra Anglin.

¿Pagará por la campaña de hostigamiento?

Según la reciente decisión del juez Lynch, Gersh merece una indemnización de 10 millones de dólares en daños punitivos, la cantidad máxima permitida por la ley de Montana, debido a la "naturaleza especialmente atroz y censurable" de la conducta de Anglin. Además, el magistrado también recomendó que el editor de Daily Stormer —quien alega que la publicación en cuestión está protegida por la libertad de expresión— debería pagar otros 4 millones de dólares a su víctima por las ganancias perdidas, el dolor y el sufrimiento.

Cabe mencionar que el juez magistrado no tiene la última palabra en este caso y para que surtan efecto sus conclusiones y recomendaciones deben ser aprobadas por la jueza de distrito Dana Christensen.

No obstante, incluso si Christensen da su visto bueno a las decisiones de Lynch, Gersh podría quedarse sin su indemnización si Anglin sigue permaneciendo fuera del alcance de las autoridades de EE.UU., ya que afirma vivir fuera de ese país y ya no compareció ante el tribunal en abril. Sus abogados abandonaron el caso después de que no se presentara.