"Se necesitan dos para bailar el tango": Lavrov comenta el porvenir de las relaciones entre EE.UU. y Rusia

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirma que su país no cesará en sus intentos de arreglar las relaciones con EE.UU., pero ve poco probable que se logre un acercamiento mientras el país norteamericano utilice la rusofobia de cara a los próximos comicios presidenciales.

"Muchos políticos estadounidenses están tratando de sacar ventaja frente a los otros infundiendo fobias antirrusas, y utilizan este factor en la lucha política interna. Entendemos que esto no hará más que intensificarse a medida que se acerque la elección presidencial de 2020. Sin embargo, no tenemos la intención de rendirnos", aseveró el canciller en entrevista con el diario Argumenty i Fakty.

Lavrov, no obstante, subrayó que los esfuerzos deben ser recíprocos. "La cooperación entre nosotros es un elemento clave para garantizar la estabilidad y la previsibilidad en los asuntos mundiales. Pero no todo depende de nosotros: para [bailar] el tango, como dicen, se necesitan dos", recordó el jefe de la diplomacia rusa.

Entre los factores que obstaculizan un mejoramiento de los lazos bilaterales se cuentan las sanciones unilaterales, la incautación de activos diplomáticos, el "secuestro" de ciudadanos rusos en países terceros y los intentos de interferir en los asuntos internos de Rusia, señala Lavrov.

Aclaró, no obstante, que su país no titubea a la hora de responder a estas acciones. "No tenemos miedo de nada. Pero no vamos a comportarnos como los bandidos, ya que respetamos el derecho internacional", acotó el ministro de Exteriores ruso.

