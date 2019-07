Duterte asegura que nunca se enfrentará a un tribunal internacional por su guerra contra las drogas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha declarado este miércoles que nunca participará en un juicio dirigido por un cuerpo extranjero en relación a su guerra contra las drogas, informa el portal local GMA News.

De acuerdo con el reporte, la declaración del mandatario filipino se produjo después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés) adoptara el jueves pasado una resolución para investigar los presuntos abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno de Duterte como parte de su "guerra contra las drogas".

"Mire, como dije antes, señoras y señores del mundo, solo seré juzgado o me enfrentaré a un juicio en un tribunal filipino, presidido por un juez filipino. Procesado por un filipino. Y tal vez puedan reimponerme la pena de muerte. Moriré en tierra filipina", cita el portal las palabras de presidente, pronunciadas durante el programa de televisión del pastor Apollo Quiboloy.

Duterte también dejó claro que nunca responderá las preguntas de un hombre blanco, dado que Filipinas tiene un sistema de justicia que funciona.

"No responderé a un caucásico, a un hombre blanco, que me haga preguntas. Debe ser estúpido. ¿Quién es? Soy filipino. Tenemos nuestros tribunales aquí. ¿Tiene que traerme a otro lugar? No me gustaría eso. Tengo mi país. Está funcionando. Sé que está funcionando. La justicia está funcionando aquí", aseguró el líder filipino.

Duterte matizó que las entidades extranjeras solo podrían intervenir si hubiera un "colapso total de la justicia".

"Simplemente no conoce la situación real. Será mejor que estudie. Luego, me obliga a defenderme ante usted. ¿Quién es?", preguntó retóricamente el jefe de Estado asiático.

De acuerdo con los datos de las autoridades, unas 6.600 personas han muerto en operaciones policiales relacionadas con el tráfico de drogas en Filipinas desde que Duterte asumiera el cargo en junio de 2016 hasta mayo de 2019. No obstante, los grupos locales e internacionales de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser más altas.