"No lo dije yo. Ellos lo dijeron": Trump se distancia de los gritos de sus seguidores, que corearon respecto a la congresista Omar "envíala de vuelta"

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que "se sintió un poco mal" cuando la multitud empezó a corear "envíala de vuelta", en referencia a Ilhan Omar, diputada del Congreso de EE.UU. de origen somalí refugiada y naturalizada en el país norteamericano, durante un mitin en Carolina del Norte este miércoles.

"Diría que no estaba contento eso. Estaba en desacuerdo con eso. Pero una vez más, no yo no lo dije. Ellos lo dijeron. Y estaba en desacuerdo con eso", reiteró a los periodistas.