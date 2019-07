Una bacteria carnívora llega hasta el hueso y casi deja a una mujer sin un pie

Una mujer de EE.UU. estuvo a poco de perder un pie tras contraer a principios de este julio una bacteria carnívora conocida como Vibrio, sin que se haya podido determinar el origen de su infección.

Noelle Guastucci, de la ciudad de University Heights, estado de Ohio, contó al canal Fox 5 de San Diego que su pie izquierdo comenzó a hincharse y desarrolló una erupción. En cuestión de minutos, sus dedos apenas eran diferenciables.

"El dolor era tan insoportable. En una escala del 1 al 10, era un 11. Sentí como si alguien hubiera vertido ácido en mi pie", recuerda Guastucci.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde los médicos le dijeron que había contraído fascitis necrotizante, comúnmente conocida como enfermedad de la carne.

"Me enfrentaba a una posible amputación. Me dijeron que si hubiera esperado unas horas, podría haber perdido la vida", cuenta la mujer.

A pesar de que perdió gran parte de los músculos y la piel de esa extremidad, al punto de quedar al descubierto los huesos, después de 12 días le dieron los médicos la buena noticia de que los antibióticos aparentemente habían funcionado y que la bacteria ya no era una amenaza. Se espera que sea dada de alta del hospital en unos pocos días más.

Los casos de fascitis necrotizante, o infecciones por bacterias que se alimentan de la carne, suelen ser el resultado de la inmersión en aguas contaminadas cuando se tienen heridas o cortes abiertos, y están vinculados a la bacteria Vibrio vulnificus.

No obstante, existen también otras formas de contraer esa rara infección, señalan los expertos. Tal parece ser el caso de Guastucci, quien asegura que no había estado en el agua recientemente, por lo que no sabe cómo se contagió.