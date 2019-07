"Soy su auspiciadora": madre peruana vende comida para cubrir gastos de su hija en los Juegos Panamericanos

Una madre peruana tomó una resolución tajante para ayudar a su hija Candy Toche, una atleta en salto alto que participará en los Juegos Panamericanos 2019, que se inician este 26 de julio en Lima: ser su patrocinadora a través de la elaboración de platos de comida para recaudar fondos.

Silvia Zeballos contó que, tras la negativa de varios auspiciadores de prestar su colaboración a esta joven de 20 años, que es récord absoluto de salto en su país, con 1,82 metros, decidió hacerlo ella misma, explicó en entrevista con Radio Capital.

Relató que tocaron varias puertas pero no obtuvieron respuesta. "No podía ver a mi hija triste, desanimada, tirando la toalla. Le dije: 'tranquila, sigue entrenando, para adelante, y si no hay auspicios, para eso está tu mamá. Yo seré tu auspiciadora. No te preocupes, todo va a salir bien'", contó.

En búsqueda de una manera

En Lima, entre los años 80 y 90, surgieron las denominadas polladas, una manera suculenta de sortear la dura situación económica. Consistían en una invitación a degustar un plato a base de pollo en alguna comunidad, a cambio del costo de una boleta. En un principio se realizaban fiestas donde había alcohol y música, pero actualmente también puede realizarse a través de despacho de comida a los domicilios. Su principal fin es recaudar fondos.

Echando mano a esta opción, Silvia organizó polladas para ayudar a Candi en el barrio limeño de Carmen Alto. "Me fue muy bien, tuvo eco en los vecinos, todos apoyaron y colaboraron", dijo en la entrevista radial.

De igual manera, en su cuenta de Facebook, le publicó un mensaje a su hija donde le manifestó el apoyo ante las dificultades.

"No importa si no saca una medalla (...) ella va a dar el 1000 % para dejar en alto el nombre del Perú", concluyó Silvia en la entrevista.

