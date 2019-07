Un boxeador ruso en estado crítico y se somete a una cirugía en el cerebro tras un combate en EE.UU.

El boxeador ruso de peso superligero Maxim Dadashev fue trasladado a un hospital en estado crítico y sometido a una cirugía debido a una inflamación cerebral, tras su combate contra el puertorriqueño Subriel Matías, que se celebró este viernes en el MGM National Harbor en la localidad de Oxon Hill (Maryland, EE.UU.), informa el portal Fightnews.com.

Después de que el entrenador de Dadashev, Buddy McGirt, detuvo el combate al final del undécimo asalto, el boxeador vomitó y no pudo salir del ring por su cuenta. "No pude convencerlo [para que se detuviera]", afirmó. "Un puñetazo puede cambiar toda la vida del chico y no iba a dejar que eso sucediera", añadió.

La derrota ante Matías se convirtió en la primera en la carrera de Dadashev, de 28 años, que ha ganado 13 combates, 11 de ellos por nocaut.