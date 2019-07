"Si se va mañana, será mejor para todos": Zidane anuncia que Gareth Bale podría abandonar el Real Madrid en los próximos días

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha explicado que el delantero galés Gareth Bale no jugó este domingo en el partido amistoso de la Internacional Champions Cup ante el Bayern de Múnich, que terminó con la derrota de los 'blancos' por 3-1, porque pronto abandonará el conjunto madrileño.

"No ha sido convocado porque el club está tratando su salida", señaló el entrenador, agegando que si Bale se va mañana, será "mejor" para todos.

Al mismo tiempo, Zidane explicó que la decisión no tiene nada que ver con su postura hacia el jugador. "No es nada personal. No tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones. Llega un momento en el que hay que cambiar. Y es bueno para todos su salida", dijo el francés.

"Ojalá que sea inminente para todos, para él también. El club está hablando con el club donde tiene que ir a jugar y en eso estamos", agregó 'Zizou'.

"Zidane es una desgracia"

En respuesta a los comentarios de Zidane, el agente de Bale, Jonathan Barnett, señaló que el técnico francés es "una desgracia". "No muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid", aseveró Barnett, citado por AFP.

Gareth Bale, a quien le quedan tres años de contrato con el Real Madrid, ganó la Liga de Campeones cuatro veces con el equipo desde su llegada proveniente del Tottenham en el 2013.

Sin embargo, debido a que a menudo sufre lesiones, Bale tiene solo 79 apariciones en la Liga en las últimas cuatro temporadas. Jugó 42 partidos para los 'merengues' en la última temporada, en la mitad de los cuales salió al campo desde el banquillo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!