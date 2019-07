Caracas promete seguir dialogando hasta lograr un acuerdo permanente con la oposición

Durante la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) este domingo en Caracas, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de su país de dialogar con la oposición.

"Como ha dicho el presidente [Nicolás Maduro], llueva, truene o relampaguee, Venezuela, la delegación de Venezuela [...] permanecerá sentada en esa mesa de diálogo, y de ahí llegar a un acuerdo político", aseveró Arreaza, precisando que dicho entendimiento tendrá que respetar la Constitución venezolana y la Carta de la ONU.

Canciller Arreaza: "Desde @MNOAL creemos en la humanidad; quizás no tengamos el poder militar o económico pero tenemos el mayor poder, y ejercer ese poder permitirá equilibrar, moderar las actitudes de quienes pretenden violentar la paz"#120PaísesConVenezuelapic.twitter.com/7GsLGL7HlD — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 22, 2019

El pacto que busca el Gobierno también debe ser "integral" y "permanente", añadió el diplomático, reiterando la reciente propuesta de Maduro de conformar una mesa de diálogo "en las buenas y en las malas".

"Le hemos pedido a la delegación, o a la oposición venezolana a través de su delegación, que abandonen los caminos no constitucionales, no democráticos", declaró Arreaza, y lamentó la insistencia opositora de no excluir los medios violentos e injerencistas para alcanzar sus objetivos.

