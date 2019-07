Comienza el debate de investidura de Pedro Sánchez: ¿hacia la repetición de elecciones en España?

Este lunes y martes tendrá lugar en España la sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, actual presidente en funciones. Durante dos jornadas Sánchez presentará su programa de Gobierno y solicitará el voto de los diputados, mientras que los portavoces de los principales grupos parlamentarios le replicarán. El martes tendrá lugar la primera votación, que podría dar lugar al nombramiento del presidente (si recaba los apoyos suficientes) o a una nueva votación (en caso contrario) que se realizaría dos días después.

Los españoles vuelven así a contemplar esta semana uno de los momentos cumbres del ciclo electoral: otro más. En apenas cuatro años, desde diciembre de 2015, España ha celebrado tres elecciones generales y ha asistido a seis votaciones para investir un nuevo presidente: cuatro sesiones de investidura tras los comicios (la de este 22 y 23 de julio será la cuarta) y dos mociones de censura, siendo la segunda de ellas la primera que prospera en la historia de la democracia española y la que dio la Presidencia a Sánchez en julio de 2018.

¿Qué se vota?

En esta sesión se vota al presidente del Gobierno. España tiene un régimen parlamentario no presidencialista, lo que significa que lo que los ciudadanos eligen en las urnas es a su Parlamento, no a su presidente.

📢 Por último, en la XII legislatura (2016-2019) Mariano Rajoy se presentó a un intento de investidura que no prosperó los días 30 y 31 de agosto y 2 de septiembre de 2016. Finalmente, fue proclamado presidente en segunda vuelta por mayoría simple en octubre de 2016. pic.twitter.com/O9Z9Bbs07b — Congreso (@Congreso_Es) 19 de julio de 2019

Ahora son los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados quienes tienen que elegir a la persona encargada de formar Gobierno. El candidato que se presenta a esta votación, Pedro Sánchez, es quien encabeza la lista que sacó los mejores resultados electorales, es decir, el Partido Socialista con sus 123 escaños.

¿Qué necesita Sánchez para ser investido presidente?

Para ser investido presidente del Gobierno, Sánchez necesita el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados en la votación que tendrá lugar este martes: 176 de 350 escaños.

Si no consigue ese respaldo, 48 horas después, según marca la Constitución, tendría lugar una segunda votación en la que la candidatura del socialista saldría adelante con una mayoría simple, es decir, si consigue más 'síes' que 'noes', por lo que en esta ocasión las abstenciones tienen un peso fundamental.

¿Y si no logra ser investido?

Si Sánchez no logra su objetivo y su propuesta no es respaldada por el Congreso de los Diputados se abre un periodo de dos meses en los que volver a intentar una investidura, bien del propio presidente en funciones, o bien de un candidato de otro grupo parlamentario.

El líder socialista, Pedro Sánchez, tras haber perdido la votación para su investidura como presidente. Madrid, 4 de marzo de 2016. / Juan Medina

Si en esos dos meses ningún candidato consigue el apoyo de la Cámara legislativa, se procedería a convocar elecciones, que tendrían lugar previsiblemente en noviembre. Tan solo hay un precedente para esta situación y tuvo lugar en 2016, cuando tuvieron que repetirse las elecciones después de que Mariano Rajoy se negara a ser candidato a la investidura, a pesar de liderar el partido más votado, y de que Sánchez fracasara en su intento.

¿Con qué apoyos cuenta Sánchez?

En vísperas de celebrarse el debate y la posterior votación, Pedro Sánchez aún no ha cerrado acuerdos para asegurarse el apoyo que necesita. Los partidos conservadores –Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs)– ya han anunciado su voto negativo, al igual que ha hecho el partido de extrema derecha Vox.

Los partidos pequeños, los nacionalistas, se encuentran divididos. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 15 escaños; el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con 6; EH Bildu (4); Compromís (1); y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (1) abogan por permitir una nueva legislatura del socialista. Por el contrario, los 7 diputados de Junts per Cat (JxCat), los dos de Coalición Canaria (CC) y los dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ya han anunciado su 'no'.

La gran incógnita son los 42 diputados del grupo confederal de Unidas Podemos, que se suponía que era el socio preferente de Sánchez para configurar un Gobierno de izquierdas. Sin el apoyo de este grupo parlamentario (o bien la abstención de PP y Cs, que no se espera) no hay manera de que esta investidura salga adelante.

El principal escollo: Unidas Podemos quiere entrar en el Gobierno

La negociación entre los socialistas y Unidas Podemos pasa por un momento de desencuentro. Desde la formación liderada por Pablo Iglesias reclaman formar parte del futuro Gobierno de manera proporcional a los votos y a la representación parlamentaria que cada uno de los dos partidos tienen.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de julio de 2019

Sería la primera vez que España tuviese una coalición al frente de su Gobierno, que hasta ahora siempre ha sido monocolor, bien con mayoría absoluta, bien con una minoría apoyada puntualmente por otros grupos políticos para legislar y sacar adelante los presupuestos generales del Estado.

En los últimos días el Partido Socialista se ha abierto a la posibilidad de incluir en el Gobierno a miembros de UP, pero trazan un veto claro: la presencia de Pablo Iglesias. Por su parte, desde UP entienden que un veto a su líder equivale prácticamente a un veto a toda la formación. De momento la amenaza consiste en no facilitar el Gobierno de Sánchez ni en primera votación (con su apoyo) ni en segunda (con su abstención) lo que podría llevar a la repetición electoral.

Sin embargo, Pablo Iglesias, en un movimiento tachado de audaz, este viernes ha anunciado que renuncia a formar parte del próximo Gobierno y que tras haber "estado reflexionando durante estos días" dice que no va a "ser la excusa" para que el Partido Socialista evite el "Gobierno de coalición", "siempre y cuando" los socialistas asuman "que no puede haber más vetos" y que la presencia de los miembros de UP sea proporcional a los votos obtenidos en las elecciones.

¿Cómo se desarrollará el debate y las votaciones?

22 de julio

El lunes 22 de julio comenzará a las 12 horas el debate de investidura con la intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez, que no tendrá limite de tiempo para exponer su propuesta de programa de Gobierno y pedir el apoyo de la Cámara.

¿Cuál es el orden de intervención del candidato @sanchezcastejon y los representantes de los grupos parlamentarios? 🤔💭 Así será el desarrollo de la #SesiónDeInvestidura que comienza el lunes, 22 de julio, a las 12:00h #GuíaRápida 👇



📝 NdP: https://t.co/ahST0JRvX9pic.twitter.com/w1ExahU8is — Congreso (@Congreso_Es) 19 de julio de 2019

A las 16 horas comenzarán a intervenir el resto de grupos parlamentarios de mayor a menor representación. Tendrán 30 minutos para exponer su postura y otros dos turnos de 15 y 3 minutos de contrarréplica. El primero en intervenir será Pablo Casado, líder del PP, a continuación será el turno de Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (UP) y Santiago Abascal (Vox). Este último podría no tener espacio el lunes y pasar su intervención al martes.

Sánchez tampoco tendrá límite de tiempo para replicar y contrarreplicar a cada uno de los grupos intervinientes.

23 de julio

El martes 23 de julio a las 9 de la mañana se reanudarán las intervenciones del resto de grupos parlamentarios, para acabar con la portavoz del grupo socialista, al que pertenece Sánchez, Adriana Lastra.

Tras todas las intervenciones tendrá lugar la votación, que no se espera que finalice antes de las 18 horas, y que será un proceso dilatado porque se realiza por llamamiento público, donde cada uno de los diputados tiene que ponerse en pie y expresar su voto. Cuando todos los parlamentarios hayan ejercido su derecho de sufragio se anunciará el resultado.

25 de julio

Si el resultado fuese negativo el jueves 25 de julio, 48 horas después de haberse proclamado el resultado de la primera votación (previsiblemente a partir de las 18 horas), se procedería a la segunda elección.

Nuria López

