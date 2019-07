El abogado del exrey de Malasia confirma su divorcio de la 'reina de la belleza rusa'

Uno de los abogados del exrey de Malasia, Mohamed V de Kelantan, confirmó que el exmonarca asiático se ha divorciado de la que fuera Miss Moscú 2015, Oksana Voevódina, informó el domingo pasado DailyMail.

"La sra. Rihana [apodo con el que también se conoce a la joven rusa] fue informada del divorcio irrevocable el 22 de junio de 2019 a través de sus abogados […] y se le entregó una copia del certificado de divorcio", dijo Koh Tien Hua, uno de los abogados de Mohamed V de Kelantan. Asimismo, el letrado detalló que un tribunal autorizó el divorcio y emitió el correspondiente certificado el pasado 1 de julio.

El abogado explicó también que el divorcio se realizó de acuerdo con la sharía y el ritual del triple 'talak', en lo que supone el tipo de divorcio más severo bajo la ley islámica.

De acuerdo con el medio británico, Voevódina, de 27 años, habría dicho que todo es "una provocación" y que no se ha divorciado de la persona que ocupara el trono de Malasia durante poco más de dos años. "Estaba en Rusia con mi hijo", aseguró Voevódina. La 'reina de la belleza rusa' afirmó que el motivo por el que no estuvieron en Singapur en junio no está relacionado con procedimientos de divorcio.

A principios de este mes Voevódina subió una instantánea en la que aparece el matrimonio empujando el cochecito de su bebé. Además, la semana pasada publicó un video —cuya fecha de grabación se desconoce— en el que ambos aparecen juntos y aparentemente felices.

El exmonarca de Malasia y la antigua Miss Moscú celebraron las nupcias islámicas el pasado 7 de junio. Cinco meses después se casaron en la capital rusa. El pasado mes de enero Mohamed V abdicó, y al cabo de cuatro meses nació su hijo.

