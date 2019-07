Nueva jornada de protestas en Puerto Rico para pedir la renuncia de su gobernador

Las masivas protestas para pedir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, continúan este lunes por décimo día consecutivo luego de que se hayan filtrado conversaciones privadas entre el dirigente y sus colaboradores que contenían mensajes misógenos, homófobos y hasta bromas de mal gusto por los muertos del huracán María, que dejó un saldo de casi 3.000 fallecidos en la isla.

Como sucedió en las jornadas previas, San Juan, la capital, es el epicentro de las movilizaciones que se desarrollan desde la mañana. A pesar de ser un día laboral, miles de personas ocuparon las calles con la consigna de hacer un paro nacional.

Antes de las 9 (hora local), ya se podía ver una gran cantidad de gente en la vía pública.

Algunos cibernautas tomaron imágenes desde otros distritos donde también se producen manifestaciones, como por ejemplo el municipio costero de Mayagüez.

Así, la reacción popular persiste ya que el político no pretende abandonar el puesto, aunque este domingo anunció que no buscará la reelección y también dejará el liderazgo de su fuerza partidaria, el Partido Nuevo Progresista. "Soy consciente de la insatisfacción y el malestar, los escucho. He cometido errores, y me he disculpado", afirmó en declaraciones públicas.

Además, afirmó que afrontará el proceso iniciado por la Asamblea Legislativa, que podría dar lugar a su destitución en un juicio político. Sin embargo, en aquel órgano la fuerza gobernante tiene mayoría parlamentaria.

¿Qué pasó?

La polémica se desató cuando el Centro de Periodismo Investigativo filtró 889 páginas de chats de Telegram, un servicio virtual de mensajería instantánea. En los mensajes difundidos el 13 de julio se puede leer al político y otros funcionarios emitiendo expresiones ofensivas, en conversaciones que van desde finales del 2018 hasta el 20 de enero.

Entre los insultos de Roselló, se destaca que llamó "puta" a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York (EE.UU.) Melissa Mark Viverito. También se refirió a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, de modo despectivo: "¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda 'HP'", envió. Sobre el senador opositor Eduardo Bathia, dijo que es un "'mamabichos' [que practica sexo oral con hombres] de niveles históricos".

Protesta contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, en San Juan, el 21 de julio de 2019. / Dennis M. Rivera Pichardo / AP

Además, en la revelación periodística también aparecen agresiones contra el popular cantante de pop Ricky Martin: "Es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado", escribió el representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino, en aquel chat grupal.

Los artistas incentivan las protestas

Grandes referentes musicales de la isla, como 'Residente', 'Bud Bunny' y Ricky Martin, uno de los agraviados en la conversación, convocaron y participaron de las recientes manifestaciones. En las últimas jornadas realizaron publicaciones en redes sociales contra Roselló donde anunciaron cada protesta, convirtiéndose en sus principales voceros.

En su último tuit, Ricky Martin instó a los legisladores isleños a iniciar el proceso de residenciamiento, es decir, la expulsión de la Gobernación.

Renuncias de otros funcionarios

La crisis política generada en Puerto Rico produjo dimisiones en los últimos días. Recientemente, tras producirse el discurso gubernamental en el cual Roselló dijo que permanecía en su puesto, el presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico

—entre otros cargos—, Gerardo Portela, anunció su salida: "Desafortunadamente, los eventos de las últimas semanas, incluidas las actitudes reflejadas en los comentarios de los funcionarios y asesores de la Administración actual, no coinciden con mis valores y principios", justificó.

Más información, en breve.