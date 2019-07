Prisiones privadas en EE.UU.: Destino de migrantes y un lucrativo negocio puesto en cuestión

La corporaciones penitenciarias en EE.UU. se han convertido en objeto de rechazo por parte de instituciones financieras y candidatos que esperan derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales. Esto se debe principalmente por el papel que desempeñan prisiones privadas en la detención de migrantes y cuestionamientos sobe su eficacia, historial de seguridad e influencia política, según un análisis de Bloomberg publicado la semana pasada.

Industria multimillonaria

Los críticos de la industria penitenciara privada consideran "moralmente repugnante" que haya empresas que se beneficien económicamente del encarcelamiento de personas. Según el medio, las prisiones privadas son una industria que se estima en 4.000 millones de dólares.

El objetivo de la privatización de las prisiones estadounidenses ha sido principalmente ahorrar dinero, como lo demuestran datos de la Oficina de Prisiones de EE.UU. Sin embargo, otros estudios ponen en duda la idea del ahorro de dinero.

Centros de detención para migrantes

Los centros de reclusión privados han jugado un rol importante en la detención de inmigrantes indocumentados. El centro Nacional de Justicia para inmigrantes estimó que el 71 % de migrantes detenidos se encontraban alojados en instituciones privadas a finales del 2017. A mediados de este mes se registraron numerosas protestas en EE.UU. contra los centros de migración manejados por empresas privadas.

Dos de las mayores contratistas privadas que administran centros de detención, GEO Group y CoreCivic vieron perder el valor de sus acciones a mediados de julio después de que varios senadores demócratas se opusieran a las prisiones privadas.

Por otro lado varios prestamistas entre los que se incluyen BNP Paribas SA, SunTrust Banks Inc., Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co. recientemente han suspendidoel financiamiento a prisiones privadas y centros de detención de migrantes. A inicios de abril estos bancos habían otorgado créditos a los mayores operadores de centros de detención por 2.700 millones de dólares.