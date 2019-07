Roban equipo y material de la periodista mexicana Lydia Cacho y envenenan a sus perras

La organización Artículo 19 denunció que dos personas ingresaron el domingo al domicilio de la periodista mexicana Lydia Cacho para robar equipo y material periodístico relacionado con los casos de pederastia que investiga desde hace más de una década.

El domingo a las 18:30 horas (tiempo local), dos sujetos rompieron los cables de las cámaras de seguridad y desactivaron la alarma de su domicilio en Puerto Morelos, Quintana Roo. Al ingresar al domicilio, sustrajeron una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia.

Ayer por la tarde, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos, @lydiacachosi; robaron material de trabajo, mataron y envenenaron a sus perras.



Las personas mataron a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada, mientras que destrozaron fotografías familiares y ropa interior de la periodista. Para Artículo 19, "se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión".

En su cuenta de Twitter, Cacho agradeció la solidaridad e informó que sus investigaciones periodísticas están resguardadas en el extranjero.

"Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu... A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde", tuiteó la periodista y defensora de derechos humanos.

Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde#Justicia#NiñezPrimeropic.twitter.com/WW3J2P3xGd — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 22 de julio de 2019

Investigación

En 2014, Cacho publicó 'Los Demonios del Edén', una investigación sobre las redes de narcotráfico y pornografía infantil en Cancún, Quintana Roo, en la que estaban involucrados importantes políticos y empresarios.

A raíz de la publicación, Lydia Cacho fue perseguida y sufrió tortura por parte de policías. En abril pasado, casi 14 años después del delito, un tribunal federal de México ordenó la captura del exgobernador del estado de Puebla (centro) Mario Marín y el empresario de origen libanés Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista.

El 6 de mayo, la Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró la ficha roja contra Marín y Nacif para que sean buscados en más de 190 países.

Mi nombre es Lydia Cacho, soy periodista, defensora de los Derechos Humanos y no me voy a rendir hasta que se haga justicia. Porque este caso de delincuencia organizada y pornografía infantil es de todo el país. Video 👇🏽 pic.twitter.com/UfBLbDy4TX — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 16 de abril de 2019

"Las agresiones del día de ayer constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia", denunció Artículo 19, recordando que hay un patrón similar al observado en 2005, con el que "pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista".

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación, recordó la organización.

