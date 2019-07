España: el socialista Pedro Sánchez fracasa en la primera votación de investidura

El Congreso de los Diputados de España no ha respaldado la candidatura del socialista Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno. Tras celebrarse el debate con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, la votación celebrada este martes se ha cerrado sin que Sánchez haya alcanzado el apoyo de al menos los 176 diputados que representan la mayoría absoluta de una Cámara con 350 escaños.

El resultado ha contado con 124 votos a favor: los 123 del Partido Socialista al que pertenece el candidato y uno del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Los 170 votos en contra han sido del Partido Popular (66), Ciudadanos (57), Vox (24), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (14), Junts per Catalunya (JxCat) (7), Navarra Suma (Na+) (2), Coalición Canaria (CC) (2) y la número dos de UP, Irene Montero. Por la abstención han optado 52 parlamentarios: los de Unidos Podemos (UP) (41), Partido Nacionalista Vasco (PNV) (6), EH Bildu (4) y Compromís (1).

Tensa negociación

La negociación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos está siendo muy tensa. Hace un par de semanas, el partido de Pedro Sánchez ni siquiera contemplaba la formación de un Gobierno de coalición, que es lo que ahora se está negociando. Por su parte, desde UP no se barajaba que su líder no entrase en el Consejo de Ministros, mientras que el viernes Pablo Iglesias sorprendía aceptando ese veto socialista, para no ser un "escollo" para llegar a un acuerdo.

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, con el líder de Unidas Podemos. Madrid, 7 de mayo de 2019. / Juan Medina / Reuters

Pero durante las intervenciones de ambos líderes en estas dos jornadas se ha visto que el acuerdo entre las formaciones aún no está cerca. Lo que ha trascendido hasta ahora es que los socialistas habían ofrecido a la formación de Iglesias una vicepresidencia y dos ministerios (Vivienda y Deportes). De hecho, la actual vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha desvelado que ofreció a la número 2 de UP, Irene Montero, una vicepresidencia.

Desde UP consideran que se trata de una oferta "decorativa", sobre todo por las pocas competencias y poco presupuesto que se manejaría, lo que les impediría llevar a cabo las políticas que pacten, según su opinión.

Aunque a lo largo de la mañana parece que ha habido una evolución entre los dos partidos progresistas. Así, a primera hora, la postura de UP era 'no'. Sin embargo, en el momento de la votación presencial el grupo parlamentario evolucionó hacia la abstención.

Nueva votación

Tras este resultado, Pedro Sánchez tendrá una nueva oportunidad de sacar adelante su investidura dentro de 48 horas. Si en esta ocasión necesitaba una mayoría absoluta, el próximo jueves le bastará con una mayoría simple, es decir, que los 'síes' superen a los 'noes'.

Así, las abstenciones serán fundamentales. Los 'noes' que se esperan sumarán 158 votos (PP, Cs, Vox, JxCat, Na+ y CC), por lo que Sánchez deberá conseguir que al menos 159 escaños respalden su proyecto. Los votos del Partido Socialista junto a los de UP suman 165, de manera que sería fundamental tanto este pacto, como conseguir del resto de los grupos parlamentarios al menos la abstención.

Un pulso entre Sánchez e Iglesias

Rubén Tejedor, consultor político, opina que lo que pide Unidas Podemos " no es descabellado", pero que "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están echando un pulso" en el que los socialistas pretendían conseguir un "Gobierno en solitario", mientras que el objetivo de UP era "entrar en el Gobierno con ministerios de peso".

El experto cree que esta situación se puede resolver en 48 horas, cuando se producirá la próxima votación, aunque sostiene que "la clave no la tiene solamente Unidas Podemos", sino que hace falta también "que el PNV cambie el sentido de su voto de la abstención al sí".

