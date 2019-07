India investiga abortos selectivos: ni una sola niña nacida en 132 aldeas en los últimos 3 meses

El distrito indio de Uttarkashi ha dado la voz de alarma por la proporción de sexos en los nacimientos que se registra en la región. Según demuestran los datos oficiales, de los 216 bebés que vieron la luz en 132 aldeas en los últimos tres meses, no hay ni una sola niña. Estas cifras han obligado a las autoridades del territorio norteño a lanzar una investigación sobre la posibilidad de que se estén produciendo abortos selectivos, informa The Times of India.

Las autoridades de Uttarkashi temen que los vecinos recurran al feticidio femenino impulsados por la preferencia de tener hijos varones. Aunque la práctica en India está prohibida desde 1994, en ciertas áreas del país sigue siendo muy común.

"He ordenado al Departamento de Salud que averigüe la causa real de estas cifras tan alarmantes y tome medidas serias para resolverla", afirmó Gopal Rawat, miembro de la asamblea legislativa, citado por el periódico.

Asimismo, Rawat anunció el lanzamiento de "una campaña de concienciación masiva" con miras a invertir la tendencia de abortos selectivos.

Según el magistrado del distrito de Uttarkashi, Ashish Chauchan, por el momento las autoridades no disponen de pruebas irrefutables de que se trate de feticidio femenino y admiten que "podría ser una coincidencia". Por lo tanto, aseguró, "hemos marcado todas estas 132 aldeas en rojo". En particular, la medida implicará seis meses de vigilancia estricta de la zona. El funcionario judicial agregó que "emprenderemos acciones legales contra cualquier familia declarada culpable [de feticidio femenino]".

A nivel nacional y mundial

A escala nacional, el último censo de población de India se llevó a cabo en 2011. En ese momento se descubrió que por cada 1.000 hombres había solo 940 mujeres. De hecho, según un reciente estudio de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., India ocupa el segundo lugar (después de China) entre los países del mundo con mayor inflación en el desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres al nacer.

Hoy en día, en estos países los hombres superan a las mujeres en 70 millones, según South China Morning Post. Tal desequilibrio entraña múltiples problemas sociales, entre ellos epidemias de soledad, distorsión de los mercados laborales y un aumento del tráfico de mujeres y prostitución.

