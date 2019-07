Juez de Puerto Rico ordena registrar los teléfonos de los involucrados en el chat que ha generado la crisis política

Un juez puertorriqueño emitió órdenes de registro de los teléfonos de los funcionarios involucrados en el chat que generó la crisis política en el país.

La directora de Prensa y Comunicaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Mariana Cobián, informó al portal local NotiCel que las órdenes fueron emitidas la noche de este lunes y están dirigidas a los funcionarios que no han entregado sus teléfonos.

Estas órdenes se dan en medio de masivas protestas, que este lunes llegaron a su décimo día consecutivo, para exigir la salida del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Los chats que desataron la ira

Las manifestaciones se desataron luego que el Centro de Periodismo Investigativo filtrase 889 páginas de chats de Telegram. En los mensajes difundidos hay conversaciones privadas entre Roselló y sus colaboradores que contienen mensajes misóginos, homófobos y hasta bromas por los muertos del huracán María, que dejó un saldo de casi 3.000 fallecidos en Puerto Rico.

Los mensajes datan desde finales de 2018 hasta el 20 de enero de este año y, entre otras cosas, destacan que el dirigente llamó "puta" a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York (EE.UU.) Melissa Mark Viverito. También se refirió a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, de modo despectivo: "¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda 'HP'", envió. Sobre el senador opositor Eduardo Bathia, dijo que es un "'mamabichos' [que practica sexo oral con hombres] de niveles históricos".

A las movilizaciones se han unido varios artistas de la isla, como 'Residente', 'Bud Bunny', Marc Anthony y Ricky Martin, este último también agraviado en las conversaciones.

El gobernador, entretanto, aunque se ha negado a abandonar el puesto, anunció que no se postulará a la reelección. "Soy consciente de la insatisfacción y el malestar, los escucho. He cometido errores, y me he disculpado", afirmó en declaraciones públicas.