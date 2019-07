Teherán niega que EE.UU. derribara dos drones iraníes en el estrecho de Ormuz

El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, ha afirmado que ningún dron iraní fue derribado sobre el estrecho de Ormuz, informa Reuters.

El comandante general del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), Kenneth McKenzie, declaró anteriormente que uno de sus buques de guerra pudo haber abatido la semana pasada dos drones iraníes en dicha zona.

"Nosotros mostramos los restos del avión no tripulado [de EE.UU.] que derribamos", declaró Hatami."Si alguien dice que derribó un avión no tripulado nuestro, que lo demuestre. Ningún avión no tripulado de la República Islámica de Irán ha sido derribado", reiteró.