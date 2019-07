Las fuerzas armadas chinas enseñan sus 'cartas ganadoras'

Publicado: 24 jul 2019 14:04 GMT | Última actualización: 24 jul 2019 14:24 GMT

A lo largo de los últimos tres siglos, las potencias mundiales se acostumbraron a a percibir al ejército chino como comprador, ladrón y solicitante de tecnologías, lo que no se corresponde en absoluto con su imagen actual.

El moderno ejército del gigante asiático dispone a día de hoy de una inagotable cantidad de efectivos y de material bélico, a lo que se añaden sofisticadas armas, algunas de ellas sin parangón en el mundo, capaces de poner en guardia a cualquier enemigo. ¿Cómo es el ejército chino en 2019?

El presupuesto militar oficial de China ha pasado de los menos de 10.000 millones de dólares a comienzos de la década de los 90 a los 177.000 millones de 2019, el segundo de importancia del planeta después de EE.UU. (717.000 millones de presupuesto militar en 2019).

Soldados chinos en un desfile militar para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación en la base de Zhurihe en Mongolia Interior, China, 30 de julio de 2017. / China Daily / Reuters

No obstante, si se tiene en cuenta el gran poder adquisitivo del país y los elementos ocultos que no están reflejados oficialmente en el presupuesto militar chino, la diferencia respecto a otros presupuestos militares del mundo puede ser aún más colosal.

Principales áreas de modernización militar

El elemento clave de la estrategia de China en la próxima etapa pasa por la actualización de la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial.

Claves del éxito

El sector de la industria militar china es uno de los más poderosos del mundo. Richard Bitzinger, investigador de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur, identifica tres razones clave que explican el espectacular avance de la capacidad militar china.

La primera es la aplicación por Pekín de un nuevo modelo para administrar la industria de defensa que la hace más competitiva. Se han reducido al máximo las plantillas de organismos administrativos, se han consolidado las cadenas de producción, mientras muchos consorcios estatales han quedado divididos en compañías más pequeñas que se ven obligadas a competir entre sí por los pedidos estatales y los contratos de exportación.

Patrulla de la Marina china en la Isla Woody en el archipiélago de las islas islas Paracel, 29 de enero de 2016. / Stringer / Reuters

El segundo pilar sobre el que reposa el sistema de la industria militar china es la profunda integración de proyectos civiles y militares, lo que permite utilizar activamente los desarrollos del sector comercial en la industria de defensa y estimula a las fábricas militares a la hora de comercializar sus desarrollos.

La tercera razón del auge del sector militar chino es el gran aumento del presupuesto militar del gigante asiático. Gracias a ello las empresas del sector militar chinas han podido atraer a los mejores graduados universitarios, además de invertir en investigación y desarrollo y probar nuevos tipos de tecnología.

Armas convencionales

Si compara su ejército con el de Rusia y Estados Unidos en términos estadísticos, Pekín puede sentirse orgulloso, al situarse por delante de sus principales competidores en cinco de las nueve categorías clave.

Sin embargo, este predominio no refleja la enorme diferencia en la calidad del material bélico, gran parte del cual está completamente obsoleto y requiere ser reemplazado, algo que ya se está haciendo.

Misiles nucleares

Una clave importante de la política nuclear china es su secretismo. China no forma parte de los acuerdos que involucran la divulgación del número de ojivas desplegadas, y asegura que no participará en las conversaciones de desarme nuclear mientras no vea serias reducciones de arsenales por parte de Rusia y Estados Unidos.

Distinguir los misiles chinos con carga nuclear de los de cabeza convencional tampoco es siempre tarea fácil, ya que existen algunas modificaciones (especialmente los misiles DF-21 y DF-26 de alcance medio) en la versión de carga nuclear y en la convencional.

Sin embargo, los datos sobre los tipos de misiles nucleares chinos y algunas de sus características no solo están disponibles en los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses y el Pentágono, sino también en la prensa china.

ARMAS PARA GUERRAS DE SIGLO XXI

La etapa actual de desarrollo de tecnología militar se basa en varios componentes clave: sistemas no tripulados, inteligencia artificial, uso de la doctrina de 'guerra centrada en redes' y procesamiento masivo de datos. En todos ellos China ha sido capaz de aportar algo.

También ha experimentado avances en otras áreas de alta tecnología como los sistemas hipersónicos, la tecnología de 'enjambres' de drones, las armas antisatélite, la comunicación cuántica.

Las tropas chinas de ciberguerra son parte integral de las Fuerzas de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación (EPL). Esta tropa surgió de la disolución en 2015 de dos estructuras del Estado Mayor: el comando de inteligencia técnica y el comando de guerra electrónica.

China está desarrollando activamente el área de la robótica y la tecnología para controlar grandes grupos de vehículos aéreos no tripulados que viajan por tierra, agua y aire. Los medios de comunicación chinos comentan activamente los avances para el uso simultáneo de un gran número de vehículos robóticos —por mar, tierra y aire— en forma de 'enjambres' que actúen desde una plataforma base.

Por mar

La Marina china investiga activamente los métodos de gestión de grupos de buques de combate robóticos. En la primavera de 2018 se probó en el mar de la China Meridional una acción coordenada de 56 embarcaciones robóticas desarrolladas por la compañía Yunzhou-Tech.

En febrero de 2018 se probaron varias lanchas robóticas navales HUSTER-68. Asimismo, se desarrolló la lancha no tripulada Tianxing-1, cuyo primer lote ya ha sido adquirido por Irán.

El primer bote no tripulado de alta velocidad JARI USV de misiles guiados, equipado con radar AESA, se encuentra en la etapa de desarrollo.

Al menos una docena de empresas militares y civiles están involucradas en el desarrollo de tecnología de uso de 'enjambres' de vehículos aéreos no tripulados. La política de la Fuerza Aérea del EPL pasa por estimular la competencia entre las empresas. Sin embargo, hasta ahora no existe información de que el EPL haya adoptado alguno de estos sistemas.

Como en el caso de Estados Unidos, el EPL prevé utilizar las aeronaves tripuladas como plataformas de lanzamiento y centros de control.

Por tierra

Muchas empresas privadas y públicas chinas están involucradas en el desarrollo de robots terrestres. Sin embargo, los trabajos de especialistas civiles podrían recibir apoyo estatal serio si la compañía lleva a cabo un desarrollo militar interesante. La principal institución estatal dedicada a la cuestión es el Instituto de Investigación de Vehículos del Norte de China (China North Vehicle Research Institute) que forma parte del grupo NORINCO, el mayor consorcio militar de país y principal competidor de la estadounidense Boston Dynamics.

NORINCO ha creado Da Gou, un análogo chino de los conocidos perros robóticos de apoyo logístico Legged Squad Support System (LS3), cuya primera demostración pública se realizó en otoño de 2014. Entre sus tareas principales figura el traslado de municiones y la asistencia a los soldados en el campo de batalla. En términos de rendimiento, el primero de los 'perros' chinos todavía es inferior al LS3, por no mencionar los últimos robots de estadounidenses, como el Spot y el Spot Mini, capaces hasta de bailar y bajar escaleras.

VEHÍCULOS AÉREOS FUTURISTAS

Vehículos aéreos hipersónicos

Varios son los países que desarrollan actualmente tecnologías hipersónicas: Rusia, Estados Unidos, la República Popular de China y la India.

Hasta el momento, Rusia es el único país oficialmente armado con un arma hipersónica, realidad que dio a conocer el presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2018. Se trata del misil balístico intercontinental Kinzhal, portado por varios aviones de combate, y del Avangard, y que consta de una ojiva de planeo a velocidades hipersónicas.

Sin embargo, en abril de 2019 China puso a prueba un misil antibuque hipersónico diseñado para superar la defensa antimisiles de la Armada estadounidense. Fuentes anónimas chinas afirman que el nuevo proyectil, conocido como YJ-XX, tiene un alcance de 1.000 kilómetros y es capaz de superar las defensas aeronavales estándar de la Marina de EE.UU., compuestas por misiles interceptores SM-3 y SM-6.

Glider hipersónicos

China lleva a cabo pruebas de planeadores guiados hipersónicos que permiten que las ojivas se lancen a la atmósfera desde misiles balísticos.

Desde 2014 se vienen probando planeadores hipersónicos lanzados desde misiles DF-21 o DF-17. En 2017 se realizaron dos lanzamientos de prueba con un rango de vuelo de 1.400 kilómetros. Se informó que el planeador se desprendió del cohete-portador a 60 kilómetros de altura, voló 11 minutos e impactó contra su objetivo en el sitio de pruebas con un margen de error de unos pocos metros.

La tarea clave para este tipo de dispositivos pasa hoy día por mantener la capacidad de control a velocidades hipersónicas, debido a las altas temperaturas en la superficie del bloque de combate.

Vehículo hipersónico por 'ondas de choque'

En agosto de 2018 China anunció que había probado con éxito el XingKong-2, un vehículo de vuelo hipersónico experimental que obtiene su poder de elevación a través de una onda de choque generada por su propio vuelo para aumentar la fuerza de sustentación y reducir la resistencia al aire. Según la Academia de Aerodinámica Aeroespacial de China, el XingKong-2 alcanzó una altitud de 30 kilómetros y una velocidad de Mach 5.5-6.

Este vehículo hipersónico puede —según medios estatales— portar varias ojivas nucleares y evadir todos los sistemas de defensa existentes, incluido el escudo antimisiles estadounidense.

Según el periódico estatal China Daily, la velocidad y las trayectorias de vuelo impredecibles de esta nave hipersónica hacen que sea particularmente difícil de interceptar por cualquiera de los sistemas de defensa existentes.

Varios expertos estiman que el arma podría ser adoptada en unos 3-5 años.

Drones supersónicos

En junio de 2018 apareció en la Red una imagen del dron furtivo de China conocido como Espada Oscura, un caza no tripulado capaz, aparentemente, de volar a velocidades supersónicas. Se trataría de la primera prueba de un prototipo avanzado del proyecto, denominado AnJian.

Новый китайский БПЛА «Dark Sword»- Темный Меч pic.twitter.com/m9MHXLsvJR — биндеравец (@alexd1113) June 7, 2018

La imagen reveló varias características de la aeronave en tamaño real. Entre ellas, una toma de aire típica de diseños supersónicos lo que, según expertos, sugiere que volaría a unos 1.190 kilómetros por hora, 700 más que el dron estadounidense MQ-9 Reaper, el más veloz a día de hoy.

Misiles antisatélite

Ya en 2007 Pekín demostró que puede destruir satélites [el cohete chino SC-19 destruyó mecánicamente un satélite meteorológico obsoleto], que se encuentran en órbitas bajas, como los satélites espías estadounidenses.

Hoy en día China prueba el DN-3, un misil de combustible sólido con plataforma de lanzamiento móvil propulsado por el cohete KuaiZhou-1 que consta de tres etapas y un motor que usa combustible líquido.

El DN-3 es capaz de destruir satélites de reconocimiento y navegación en órbitas de 300 a 1.000 kilómetros. China afirma que el DN-3 está destinado a la intercepción extra-atmosférica de misiles balísticos. En octubre de 2015 y diciembre de 2016 se efectuaron lanzamientos de DN-3.

Un misil balístico antibuque hipersónico sin parangón

El DF-21D está considerado como el primer y único misil balístico antibuque del mundo. El alcance del misil, capaz de transportar ojivas convencionales y nucleares (de hasta 300 kilotones), se estima que puede superar los 1.450 kilómetros. Su principal tarea pasa por la destrucción de portaaviones y otros buques de gran desplazamiento de Estados Unidos. La designación del objetivo se lleva a cabo por medio de radar y el equipo optoelectrónico de los satélites Yaogan.

Una vez lanzado, el cohete portador 'suelta' un misil de reentrada múltiple capaz de alcanzar una velocidad de hasta Mach 10-12.

Montados sobre un transportador con ruedas, los lanzadores de los DF-21D son un sistema móvil, por lo que sería muy difícil localizarlos antes del lanzamiento. La velocidad hipersónica del vehículo haría extremadamente complicado su intercepción.

China está desarrollando toda una serie de sistemas láser antiaéreos, cuya principal ventaja reside en la baja velocidad de respuesta y en su efecto casi instantáneo.

En 2014 trascendió la información del sistema laser Low-air Guard-I, capaz de derribar drones y pequeños aviones que vuelan a baja altura. El sistema va equipado con un módulo GPS y un láser de 10 kW de potencia y 12.000 de alcance efectivo.

En abril de 2019 se informó que la Marina de China había comenzado a probar un láser de combate naval. La nueva instalación también puede utilizarse como parte de un sistema móvil de defensa aérea y costera de corto alcance.

Se supone que el sistema es capaz de destruir objetivos aéreos ubicados a una distancia máxima de 5.000 metros.

En 2018 se presentó un proyector de rayo láser portátil con un alcance de un kilómetro y lo suficientemente potente como para incendiar objetos inflamables.

Aunque ha sido clasificado como "no letal", este 'rifle láser' infrarrojo puede "atravesar la ropa en una fracción de segundo", de tal forma que "si la tela es inflamable, toda la persona arderá", informa South China Morning Post.

El dispositivo se llama ZKZM-500 y ha sido desarrollado por el Instituto de Óptica y Mecánica de Precisión de Xian, adjunto a la Academia de Ciencias de China.

Redactado por Evgeniy Smirnov con información del periódico Kommersant.

Diseñado por María Kórobova.