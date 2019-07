FOTOS: Revelan imágenes íntimas tomadas por el millonario Epstein a una de sus esclavas sexuales mientras la llevaba por el mundo

Una de las presuntas víctimas del multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, arrestado por tráfico sexual de menores, ha compartido una serie de fotografías que asegura fueron tomadas por el propio procesado durante los viajes en los que él y sus amigos abusaban de ella.

En una declaración juramentada presentada por Virginia Roberts ante un tribunal de Florida, en una demanda contra EE.UU. por la forma en que se manejó el juicio de Epstein, incluyó imágenes de cuando ella era menor de edad y viajaba por el mundo con el multimillonario.

Roberts asegura en el documento que en 1999, cuando tenía 15 años de edad, fue reclutada por una mujer de la alta sociedad británica identificada como Ghislaine Maxwell, con el fin de recibir capacitación profesional como masajista. Pero el verdadero propósito era forzarla a tener relaciones sexuales con Epstein.