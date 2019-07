Malasia: "La investigación del derribo del MH17 no buscó las causas de la tragedia, sino culpar a Rusia"

Malasia no puede "aceptar" las conclusiones del Equipo de Investigación Conjunto (JIT, por sus siglas en inglés) sobre el derribo del Boeing 777 de Malaysia Airlines ocurrido en el este de Ucrania en julio del 2014, ya que esta pesquisa no parece interesada en establecer la verdad sobre la tragedia, afirmó el primer ministro del país, Mahathir Mohamad.

"No están buscando realmente las causas del siniestro y quién fue el responsable, sino que ya han decidido que debe ser Rusia. No podemos aceptar ese tipo de actitud", se lamenta Mohamad en una entrevista para el documental 'MH17 - Call for Justice' ('MH17 - Llamada a la justicia') realizado por Bonanza Media, una plataforma para periodistas independientes.

"Simplemente nos ignoraron"

Mohamad también considera "injusto e inusual" que Malasia solo fuera incluida en el equipo de investigación liderado por Países Bajos seis meses después de la tragedia.

"El avión es nuestro y había malayos volando en el avión. Ellos también murieron", recordó el primer ministro, agregando que "es natural que Malasia sea el primer país en involucrarse en la investigación", pero, sencillamente, la "ignoraron, tomaron la caja negra y llevaron a cabo toda la investigación", denunció.

Manipulaciones de materiales

El documental de Max van der Werff, que investiga el desastre de forma independiente, también revela supuestas evidencias de manipulación y de falsificación de materiales de la investigación.

En particular, Akash Rosen, experto de la empresa malasia IT Forensic Services, especializada en el análisis forense de materiales digitales, afirma en el filme que los audios presentados por el Servicio de Seguridad de Ucrania habían sido "editados". En este sentido, apunta a los diferentes niveles de ruido en pistas de audio que indican que se trata de una fusión de diferentes grabaciones y que cierta parte del audio fue extraída.

En la misma línea, el analista alemán Norman Ritter asegura haber encontrado "un total de nueve manipulaciones" y "muchos arreglos". "Yo realmente dudo de la veracidad de esas grabaciones", señala.

El Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines, que realizaba el vuelo MH17 de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue derribado el 17 de julio de 2014 en la región de Donetsk, en Ucrania. Todos los ocupantes murieron: 283 pasajeros y 15 tripulantes.

El pasado 19 de junio, el JIT nombró a cuatro sospechosos del derribo del vuelo MH17: tres ciudadanos rusos y uno ucraniano. Además, anunció que se emitirán órdenes internacionales de detención contra esas personas. Los investigadores atribuyen la tragedia a un sistema de misiles Buk perteneciente a Rusia.

El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores indicó que los investigadores "una vez más", lanzaron "acusaciones absolutamente infundadas con el fin de desacreditar a la Federación de Rusia ante la comunidad internacional". "Al igual que en anteriores ruedas de prensa del JIT, esta vez tampoco se presentó ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones ilegítimas", aseveraron desde el ministerio ruso.