Inculpan a un exsoldado nazi de 96 años por decir que las víctimas del holocausto fueron causantes de su destino

La Fiscalía de Baja Sajonia ha presentado cargos este miércoles contra un exsoldado nazi de las SS por culpar a las víctimas del holocausto de su propia muerte y por menospreciar el impacto del genocidio judío orquestado por el Tercer Reich. La decisión de los fiscales fue tomada después de que el hombre, identificado como Karl Munter, de 96 años, hiciera polémicas declaraciones en un canal de televisión, informa el medio alemán The Local.

El exsoldado dijo el pasado noviembre ante a una televisión alemana que las personas asesinadas en Francia fueron culpables de su propia muerte y cuestionó que el Holocausto fuera responsable de la muerte de seis millones de judíos.

No pensó que sería enjuiciado

"El acusado no dudó en hablar con los periodistas, pero dijo que no sabía que la entrevista estaba siendo grabada y que luego la transmitirían", dijeron los fiscales en un comunicado, en el que aclaran que Munter tampoco vio sus declaraciones como una incitación", por lo que no pensó que podría ser enjuiciado por ello.

El hombre se enfrenta a cargos por incitación al odio y por menospreciar la memoria de personas difuntas. Si fuera declarado culpable podría afrontar una condena de cinco y dos años de cárcel por cada cargo.

Munter ya había sido anteriormente condenado, y después indultado, por haber participado en la Matanza de Ascq, que tuvo lugar en Francia en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y en la que murieron 86 personas. Las tropas nazis dispararon a los franceses en venganza por el descarrilamiento parcial de un tren alemán fruto de una explosión preparada por la resistencia.

Se estima que el genocidio nazi causó más de 15 millones de muertes, según cifras del Museo del Holocausto. En su mayoría fueron judíos y soviéticos, además de grupos perseguidos por el régimen, como gitanos y homosexuales.