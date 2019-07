¿Quiere volver al antiguo interfaz de Twitter? Siga estas instrucciones

Twitter lanzó recientemente una nueva interfaz que aspiraba a simplificar el uso de la red social a sus clientes. Pero, a juzgar por las opiniones de los usuarios en el mismo Twitter, parece que a muchos no les ha gustado. No son pocos los que se preguntan cómo volver al diseño del antiguo interfaz de la web y aplicación.

Twitter me ha empujado definitivamente a los abismos de la nueva versión. pic.twitter.com/5CF6C8LFSV — Jessica (@Jess_YK82) July 25, 2019

RT le ofrece un breve tutorial que le ayudará a regresar al antiguo diseño de Twitter si la nueva versión no es de su agrado. Por desgracia, solo funciona con los navegadores Google Chrome y Firefox.

Si utiliza Google Chrome, entre en la tienda de Chrome e instale en su navegador la extensión Good Twitter. Inmediatamente después, al refrescar la página de la red social, le aparecerá la versión antigua con todos los botones donde los recordaban. Es exactamente igual con Firefox, excepto en el hecho de que la extensión se consigue a través de Firefox Add-ons.

En este último caso, Good Twitter recibió una evaluación de 4,7 estrellas sobre 5. No obstante, un usuario denunció que la extensión supuestamente contiene un virus que infecta al navegador con 'spyware'. Los comentarios en las reseñas de la extensión en Chrome Web Store, sin embargo, pedían más pruebas de ello y denunciaban que el código de la extensión parece demasiado sencillo como para poder inyectar algún tipo de 'malware'.

Asimismo, algunos usuarios se preocuparon de que se les habían requerido acceso a su historial de navegación (cabe señalar que a los empleados de RT que han probado Good Twitter no se les solicitó). En respuesta a estos reportes, el diseñador subió una "explicación", donde aclaró qué se necesita "para limpiar la [memoria] caché de Twitter después de la instalación" y aseguró que "no se recopila ninguna información sobre ustedes". Sea cierto o no, le recomendamos que tenga cuidado si decide instalar cualquier extensión en su navegador.

