Filtran datos de una compañía británica usada por fortunas de todo mundo para no pagar impuestos

El periodista Barrett Brown asegura estar en disposición de casi 85 gigabytes de correspondencia y documentos filtrados de la empresa británica Formations House, conocida por registrar a diferentes compañías vinculadas con escándalosde evasión de impuestos, según informó en el portal Counterpunch.

De momento, el objetivo del periodista pasa por colaborar con varios medios de comunicación, para que encuentren y revelen a la opinión pública posibles casos de fraude.

La empresa Formations House se centra en prestar servicios de creación y registro de nuevas organizaciones, así como servicios de contabilidad y alojamiento web. Ente otras funciones, la compañía británica ofrece a sus clientes la posibilidad de registrar la dirección física de su empresa en un barrio londinense prestigioso.

Sin embargo, distintas investigaciones periodísticas determinaron que parte de los clientes usaron esta empresa británica para fines ilícitos que a menudo involucraban a empresas fantasma ('shelf company' en inglés) o a compañías que registradas o constituidas, pero sin ningún uso o actividad. Estas organizaciones a menudo incluyen un consejo de administración de empresa preparado y otras formas de camuflaje institucional para confundir a los recaudadores y reguladores. Varios estafadores habrían utilizado estas empresas para ocultar a los responsables de varios esquemas de fraude.

El autor recuerda el caso del expresidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, que también usó una compañía vinculada con esta empresa británica de varias formas, incluso para asumir la propiedad de bienes del estado que no le pertenecían.

Además, uno de los jefes de Formations House fue condenado por el uso de una empresa fantasma anónima para lavado de dinero de una fraude con pago por adelantado. Al menos uno de los participantes de aquella estafa se encuentra fugado en estos momentos.

Filtración de datos de Formations House

El portal Counterpunch tuvo acceso a la filtración de 85 gigabytes de mensajes electrónicos, llamadas telefónicas, faxes y otros documentos acumulados durante 15 años de Formations House (creada en 2001) que recientemente fueron obtenidos por el grupo activista Distributed Denial of Secret.

Por su parte, según el autor del artículo, su propia organización sin fines de lucro, denominada Pursuance, junto con Distributed Denial of Secret, han contactado a varios medios de comunicación como The Daily Beast, CNN, Propublica and Columbia Review of Journalism para que sus periodistas analicen las filtraciones y reporten los casos.

Uno de los objetivos de estas acciones es devolver los fondos robados. "Si incluso una de las 400.000 compañías, asociaciones y fideicomisos que Formations dice haber establecido para sus clientes desde el comienzo de este siglo, son descubiertas para servir a una función similar, y los fondos robados son devueltos para el desarrollo de una nación que no puede permitirse el lujo de haberlos perdido, este proyecto habrá servido a su propósito", apunta el autor.

