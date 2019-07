"Esto no es el salvaje Oeste": Florida aclara su consejo sobre matar iguanas "cuando sea posible"

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) aclaró este jueves su llamamiento a la población, en el que literalmente afirmó a principios de julio que alienta a los propietarios "a matar las iguanas en su propiedad cuando sea posible". "Los propietarios de viviendas no necesitan un permiso para matar iguanas en su propiedad", declaró la Comisión en aquel comunicado.

Ahora, en un intento por clarificar el controvertido consejo para los residentes locales, el organismo señaló que "simplemente salir a dispararles" a los reptiles no fue precisamente lo que pretendían comunicar.

"Lamentablemente, se ha transmitido el mensaje de que estamos pidiendo al público que simplemente salga a dispararles. Esto no es de lo que se trata; esto no es el salvaje Oeste. Si usted no es capaz de retirar las iguanas de su propiedad con seguridad, por favor, busque asistencia de profesionales que se dedican a esto", señaló el comisionado Rodney Barreto.

La Comisión recordó que las iguanas verdes son una especie invasiva en Florida que puede dañar las aceras y malecones y únicamente está protegida en territorio del estado por la ley contra la crueldad animal. Las iguanas no son peligrosas ni agresivas con los humanos, pero pueden transmitir enfermedades como la salmonela mediante el contacto con el agua o contaminando las superficies con sus heces.

En los últimos años, este reptil ha hecho del sur de Florida su hogar, y su sobrepoblación llegó hasta tal punto que las autoridades locales dieron luz verde a los residentes para matar las iguanas en sus propiedades sin necesidad de un permiso. Ante las críticas sobre crueldad animal, afirmaron que no se podrá matarlas envenenándolas, ahorcándolas ni congelándolas, sino únicamente de una manera humana.

