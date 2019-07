La funcionaria que iba a reemplazar al gobernador de Puerto Rico rechaza el puesto

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, quien iba a asumir como gobernadora tras la renuncia de Ricardo Rosselló, anunció el domingo que no desea el cargo. La funcionaria, Wanda Vázquez, escribió en Twitter que espera que Rosselló designe a un secretario de Estado antes de dejar el cargo el 2 de agosto como se tiene previsto.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta a un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", escribió Vázquez.

Con información de AP.