Irán ve posibles conversaciones con EE.UU. si prometen resultados pero lamenta que ese país no busca el diálogo

Tras afirmaciones de Washington de que Teherán ha rechazado entablar un diálogo bilateral, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha confirmado la disposición de ese país de negociar con EE.UU. bajo ciertas condiciones.

"El diálogo y la negociación pueden llevarse a cabo cuando tengamos una determinada agenda y cuando podamos obtener algunos resultados tangibles y prácticos", indicó en conferencia de prensa Abbas Mousavi, portavoz de la Cancillería.

El vocero, no obstante, acusó a la nación norteamericana de imposibilitar dicho acercamiento. "Ellos no están [dispuestos a entablar] conversaciones. No buscan el diálogo", añadió Mousavi, según cita Reuters.

Previamente, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, declaró que se ofreció a visitar Teherán para "hablar directamente con el pueblo iraní", pero aseguró que su propuesta fue rechazada por la República Islámica.

A finales de mayo, el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, afirmó que su país no se sentará a la mesa de negociaciones con Washington afirmando que estas forman parte de una "estrategia de presión" estadounidense.

Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmó recientemente que "el espacio para la negociación está completamente abierto" una vez que EE.UU. levante las sanciones.

