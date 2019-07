Un excampeón mundial relaciona la muerte del boxeador ruso Dadashev con su incapacidad para defenderse

El excampeón mundial de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) Adrien Broner considera que no es necesaria una modificación de las reglas en este deporte a nivel profesional tras la muerte del púgil ruso Maxim Dadashev.

"No hay nada que cambiar", dijo en declaraciones al portal TMZ. "Cuando comencé a boxear, lo primero que me enseñó mi entrenador fue defenderme", agregó el estadounidense, indicando que el púgil ruso no se defendió de la manera adecuada durante el combate. "Esto es parte del proceso de crecimiento" como boxeador, "de quién es tu maestro y de lo que te enseñó".

Dadashev falleció la semana pasada a causa de las lesiones sufridas durante su pelea contra el puertorriqueño Subriel Matías en un duelo por el título del súperligero de la Federación Internacional de Boxeo celebrado el 19 de julio en Oxon Hill (Maryland, EE.UU.).

La pelea fue detenida por el equipo de Dadashev al final del undécimo asalto en vista que el ruso no se encontraba en condiciones de seguir. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se le detectó un edema cerebral y fue inducido al coma para someterlo a una cirugía. Las lesiones cerebrales eran tan graves que falleció el 23 de julio.

En cuanto a si el equipo del púgil ruso debió detener el combate antes del undécimo asalto, Broner asegura que para un boxeador esa no es la mejor decisión, ya que los deportistas quieren seguir luchando hasta el final.

El 27 de julio, el secretario general de la Federación Rusa de Boxeo, Umar Kremlev, anunció que esta entidad y la familia de Dadashev estaban preparando acciones legales contra los organizadores de la velada.