Líder de la FARC afirma que Iván Márquez y Jesús Santrich "se han hecho a un lado" de la paz en Colombia

El presidente del partido colombiano Fuerza Alternativa del Común (FARC), surgido tras el acuerdo entre el Gobierno y la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, manifestó en una entrevista a EFE que un sector del poder económico impide la paz en su país y que algunos excombatientes "se han hecho a un lado".

'Timochenko', como también se conoce al excomandante en jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) catalogó como un "error político" la participación de su partido en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018.

El partido FARC, que tenía apenas seis meses de fundado, obtuvo 55.000 votos en una consulta en la que acudieron a las urnas casi 18.000.000 de colombianos y donde hubo 51 % de abstención.

Si bien en los comicios resultaron electos 10 representantes del partido de izquierda para formar parte del Senado y de la Cámara, entre los que se encontraban Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', y Luciano Marín Arango, conocido como 'Iván Márquez', la cifra se redujo a nueve tras el arresto del primero. De igual manera, como Márquez no tomó posesión de su cargo, el Consejo de Estado colombiano anuló su investidura y le correspondió a Israel Alberto Zuñiga, alias 'Benkos Biohó', ocupar su curul.

Paraderos desconocidos

El líder de la FARC afirmó que sus compañeros Santrich y Márquez quedaron a un lado del "carro de la historia de la construcción de la paz de Colombia" debido a que sus paraderos actualmente son desconocidos.

"Ellos se marginaron del partido, alegando problemas de seguridad, temores", expresó en un video difundido con la entrevista.

"No volvieron a reuniones, no volvieron a aparecer, no comparecen ante la JEP [Justicia Especial para la Paz]. Ahora Santrich no le responde a la Corte Suprema, cuando se comprometió con ellos. Se han hecho a un lado", dijo Timochenko.

¿Qué ocurrió?

Hace tres semanas, la Justicia Especial para la Paz de Colombia (JEP), el mecanismo transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las FARC para procesar a los actores del conflicto armado, ordenó que se llevaran a cabo pruebas para determinar si Márquez habría salido de Colombia o retomado las armas.

Estas investigaciones fueron ordenadas por la JEP porque no se presentó el pasado 14 de marzo a una citación para declarar sobre el 'Caso 001', que investiga secuestros, homicidios y desapariciones forzadas en el conflicto.

En un tuit publicado en junio, el exguerrillero afirmó que el Gobierno del presidente Iván Duque había hecho "trizas" el acuerdo de paz.

Este gobierno no solo hizo trizas la Paz; ahora quiere demoler sus ruinas. El pulso de la Paz de Colombia está muy debilitado, casi sin vida.

El más elevado de todos los derechos -la paz- está siendo tratado a las patadas por el Gobierno. — Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) June 26, 2019

Con relación a Santrich, la Interpol expidió a principios de julio una ficha roja en su contra ante el abandono de su esquema de seguridad, contemplado en el acuerdo, el pasado 30 de junio, y la inasistencia a una cita judicial en la Corte Suprema de Justicia el 10 de julio.

El miembro de la Dirección Nacional de la FARC se posesionó el pasado 11 de junio como legislador de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. No había podido asumir el cargo porque estuvo detenido del 9 de abril de 2018 al 30 mayo de 2019, por orden de un juez de Nueva York (EE.UU.), que lo acusó de haber enviado a ese país diez toneladas de droga, luego de haberse firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016.

El pasado 15 de mayo, la JEP ordenó su "libertad inmediata" por considerar que no había pruebas suficientes para su detención.

Destino de los excombatientes

Otro de los temas abordados por Londoño en la entrevista fue el de los excombatientes de las extintas FARC que retomaron las armas "y formaron la llamada disidencia".

En su opinión, "no hacen el esfuerzo" por la paz, "los mueve la plata fácil" y "es gente que se asustó cuando vio que era muy difícil".

El propio Londoño ha publicado en sus redes sociales la denuncia del asesinato de 133 miembros de la FARC y la "grave situación de la seguridad de la militancia".