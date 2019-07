Un expastor autor de un 'best seller' sobre las relaciones románticas para cristianos anuncia su divorcio y haber perdido la fe

Joshua Harris, expastor estadounidense y autor de un guía superventas sobre las relaciones románticas en la cual se oponía a las citas amorosas y al sexo antes del matrimonio, ha anunciado que se divorcia de su esposa y que ha perdido la fe.

El libro de Harris —'I Kissed Dating Goodbye' ('Le Dije Adiós a las Citas Amorosas' en inglés)—, publicado en 1997, se convirtió en un 'bestseller' del que se vendieron casi un millón de copias en el mundo entero, recoge NBC News. La obra, que fue popular entre los evangelistas, pedía a los jóvenes cristianos que no se besaran, se tomaran de las manos ni se vieran a solas. En cambio, recomendaba que para conocer a una futura pareja había que tener citas en grupo.

Pero el pasado mes de octubre Harris renunció a una de las principales opiniones formuladas en el libro, la referida justamente a las citas entre los jóvenes antes del matrimonio. "Ya no estoy de acuerdo con la idea central que hay que evitar las citas", expresó el escritor, pues aseguró que pueden ser "una parte sana" del "desarrollo racional" de una persona y un "aprendizaje de las cualidades que más importan en una pareja". "Para todos que leyeron mi libro y fueron mal orientados o influenciados inútilmente por él, lo siento sinceramente", reconoció agregando que el libro no será publicado más.

El pasado 18 julio, el autor hizo otro anuncio destacado: su propio matrimonio había llegado a su fin. "Escribimos para compartir la noticia de que nos estamos separando y continuaremos nuestra vida en común como amigos", afirmó Harris a través de su cuenta en Instagram. En el post se explica que "algunos cambios significativos tuvieron lugar" en ambos miembros del matrimonio.

Ya no es cristiano

Por si fuera poco, días después, el expastor, de 45 años, hizo otra publicación en su cuenta en Instagram. Ahora anunciaba que había dejado de ser cristiano y pedía perdón a los representantes de la comunidad LGBTQ por las ideas que antes había formulado en el pasado contra sus integrantes.

"He experimentado un cambio masivo respecto a mi fe en Jesús", indicó, añadiendo que "según todas las mediciones que tengo para definir a un cristiano, no soy cristiano". "Mucha gente me dice que hay forma diferente para practicar la fe y quiero permanecer abierto a esto, pero no estoy allí ahora", aseveró.

"A la comunidad LGBTQ+ quiero decirle que lo siento por las opiniones que enseñé en mis libros y como un pastor respecto a la sexualidad. Lamento haberme opuesto a la igualdad, no haberles dado su lugar en la iglesia y todas las formas en que mis [expresiones] escritas y orales contribuyeron a la cultura de exclusión e intolerancia", escribió en un post en Instagram. "Espero que puedan perdonarme", subrayó.

