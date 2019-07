Periodistas de Rusia, EE.UU., Italia e India ganan el premio internacional de RT para corresponsales de guerra

El jurado de los Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2019 eligió a los ganadores de las tres categorías: Mejor trabajo en zona de conflicto: video corto, Mejor trabajo en zona de conflicto: video largo y Mejor trabajo en zona de conflicto: texto. Periodistas de 25 países compitieron por el premio.

"Los trabajos de los participantes arrojan luz sobre conflictos en diferentes partes del mundo, desde América Latina hasta el sudeste Asiático. Cada uno de estos trabajos es un pequeño paso en el camino hacia la paz. No fue fácil para el jurado, pero tuvieron que elegir a los mejores. En una de las categorías han sido premiados dos trabajos por obtener el mismo número de puntos", dijo Anna Bélkina, editora jefe adjunta de RT.

Los ganadores:

1. Mejor trabajo en zona de conflicto: Video corto

— Fausto Biloslavo (Italia), 'Batalla por Trípoli' (The Battle Of Tripoli).

Se trata de una serie de reportajes desde la capital de Libia dedicada al largo enfrentamiento entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) y el Ejército Nacional Libio (ENL).

2. Mejor trabajo en zona de conflicto: Video largo

— Amitabh Revi (India), 'Palmira devastada por Dáesh, un intento de renacer como el ave Fénix'. (Palmyra Ravaged By Daesh, A Bid To Rise Like The Phoenix)

La película cuenta la historia de la ciudad siria de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que fue destruida por los militantes del EI. Los expertos reconstruyen los monumentos históricos con la esperanza de devolver a la ciudad su condición de destino turístico.

— Antón Stepanenko (Rusia), 'Raqqa. La vida después de la guerra' (Raqqa. Life After War)

La ciudad siria de Raqqa, que los militantes del EI proclamaron su capital, fue casi completamente destruida en las batallas contra los terroristas y los bombardeos aéreos de la coalición internacional liderada por EE. UU. La película cuenta cómo los lugareños luchan por la vida en esta localidad fantasma.

3. Mejor trabajo en zona de conflicto: Texto

— Kenneth Rosen (EE. UU.), 'Después de ISIS' (After ISIS)

Serie de artículos que narra la vida en las zonas fronterizas de Siria e Irak separadas por un muro erigido en el 2018 como defensa contra los terroristas del EI.

El jurado de los Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 incluyó a Eva Golinger, periodista, escritora, experta en la política exterior de EE.UU. y los países América Latina; Tom Ragg, director de desarrollo de la Asociación para la Radiodifusión Internacional (AIB por sus siglas en inglés); María Finóshina, corresponsal de RT Internacional; y Salam Musafir, presentador de RT en Árabe.

En el jurado que evaluó los trabajos de los participantes también han participado conocidos periodistas rusos, como el corresponsal de guerra Yevgueni Poddubny, galardonado con tres premios de televisión TEFI por su trabajo en Siria, e Irada Zeinálova que cubrió la toma de rehenes en el colegio de Beslán, los atentados en el metro de Moscú y otros acontecimientos internacionales.

En el 2018, en la primera edición del premio Khaled Alkhateb International Memorial Awards, los galardonados fueron periodistas de Irak, Irlanda y Singapur.

La ceremonia de entrega de los Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2019 tendrá lugar el 2 de octubre en Moscú, en la conferencia RT Media TALK 'En zona de conflicto: riesgos y responsabilidad del periodista'. En el marco de la conferencia, expertos e importantes representantes de medios de comunicación debatirán sobre cómo está cambiando el periodismo de guerra, si es posible ser objetivo a la hora de cubrir conflictos, si la inteligencia artificial puede ayudar a combatir las noticias falsas y otros relevantes asuntos que atañen a los medios de comunicación actuales.

El periodista Khaled Alkhateb, que colaboró con el canal RT en Árabe, murió en un ataque de artillería perpetrado por terroristas en la provincia siria de Homs en el año 2017. En sus reportajes informó sobre los combates de las fuerzas gubernamentales sirias contra los terroristas. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto que otorgó a Khaled Alkhateb la medalla al valor a título póstumo. La medalla fue entregada a su familia en la primera ceremonia de entrega de los Khaled Alkhateb International Memorial Awards.