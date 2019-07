Una aplicación de aprendizaje convierte a un exprofesor de matemáticas en un multimillonario

Una aplicación de aprendizaje creada por un exmaestro de matemáticas de la India ha llevado a su inventor a convertirse en un nuevo multimillonario de esa nación, informa Bloomberg.

Byju Raveendran, de 37 años, fundó en 2011 la compañía Think and Learn, que se dedica a la tutoría en línea. Recientemente, esa empresa recaudó 150 millones de dólares de la Autoridad de Inversiones de Catar, con lo que la valoración de la compañía de Raveendran alcanzó los 5.700 millones de dólares.

Raveendran creció en una aldea del sur de la India y en la escuela no era muy buen alumno; incluso solía faltar a las clases para ir a jugar fútbol, aunque luego estudiaba en casa. Más tarde se convirtió en ingeniero y comenzó a ayudar a sus amigos a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. En 2011 creó Think and Learn, en la que ofrecía lecciones de matemáticas por Internet y luego incluyó cursos 'online' pagados, hasta que en 2015 lanzó la aplicación BYJU'S.

La tecnología en la educación

Esta plataforma acaba de asociarse con Walt Disney para llevar sus servicios al mercado estadounidense a partir del 2020. Esta asociación permitirá a BYJU'S adaptarse al currículo escolar norteamericano con personajes conocidos de Disney, que enseñarán matemáticas e inglés a niños a través de videos animados, juegos, historias y pruebas interactivas.

"Los niños de todo el mundo se identifican con [los personajes de] Simba o Moana de Disney, que captan la atención de los menores antes de que los llevemos al ciclo de aprendizaje", dijo Raveendran. Pero la aplicación además ofrece tutorías en línea para los aspirantes a exámenes de ingreso a universidades.

Mark Zuckerberg

El aprendizaje digital está en auge en la India, donde el uso de Internet se ha disparado debido a la omnipresencia de los 'smartphones' baratos y los planes de telefonía móvil de bajo precio. En los últimos años, la fortuna de la compañía fundada por Raveendran ha crecido de la mano del mercado y se espera que sus ingresos se dupliquen a más de 30.000 millones de rupias (unos 435 millones de dólares) en el año que finaliza en marzo de 2020. Ese ritmo de crecimiento ha llamado la atención de algunos de los mayores inversores de la industria tecnológica, incluyendo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

La aplicación cuenta con 35 millones de usuarios registrados, de los cuales aproximadamente 2,4 millones pagan una tarifa anual de entre 10.000 y 12.000 rupias (145-175 dólares), lo que ayudó a la empresa a alcanzar la rentabilidad a finales de marzo pasado; fue entonces cuando Raveendran empezó a cortejar a inversores a largo plazo, como fondos de pensiones y fondos soberanos de inversión.

Byju posee más del 21 % de las acciones de la compañía, pero en la última ronda de financiación su esposa y hermano también compraron algunos títulos, con lo que juntos tienen una participación total de alrededor del 35 % en la empresa.

