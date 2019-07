La Fiscalía de México imputa a la exsecretaria de Estado Rosario Robles por 'la Estafa Maestra'

La Fiscalía General de la República de México (FGR) solicitó a un juez la comparecencia de la exsecretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público vinculado al caso de desvío de recursos conocido como 'la Estafa Maestra'.

La FGR hizo la solicitud el pasado 25 de julio pasado ante un juez de control federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

A raíz de esto, Robles fue citada a comparecer el próximo 8 de agosto por afectación al patrimonio federal, delito por el cual podría ser sentenciada hasta a 10 años de prisión.

Robles es señalada como una de las principales involucradas en un esquema de triangulación de recursos mediante el que 11 dependencias de Gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas que, a su vez, subcontrataron a 128 empresas fantasma para la prestación de servicios, lo que provocó la desaparición de 3.433 millones de pesos (192 millones de dólares), provenientes del erario.

Rosario Robles y el entonces presidente Enrique Peña Nieto en Ciudad de México, el 4 de septiembre de 2012. / Eduardo Verdugo / AP

Robles responde

En una carta enviada al programa radiofónico del periodista Ciro Gómez Leyva, la exfuncionaria federal confirmó que fue citada a comparecer sin haber sido informada de los hechos que se le imputan, lo cual calificó como "una flagrante violación" a sus derechos y al debido proceso.

"Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía, ni he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación", señaló Robles en su misiva.

"Siempre he dado la cara y así lo seguiré haciendo, la Fiscalía General de la República ha violado mis derechos y el debido proceso filtrando que hay una investigación en mi contra", afirmó Rosario Robles.

La también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano añadió que dará la cara ante la justicia mexicana con la "debida salvaguarda" de sus derechos.

El abogado defensor de Robles aseguró que su clienta es inocente y que ella se presentará a comparecer ante la justicia mexicana.

"No hay impunidad para nadie"

Al ser cuestionado sobre la comparecencia de Robles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que ha girado instrucciones para colaborar con la FGR y aportar toda la información necesaria.

"Se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que nos solicita porque tiene abiertas investigaciones en este caso, y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera. Hay la instrucción precisa de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver. No hay impunidad para nadie", dijo el mandatario en su conferencia matutina.

"Hay que esperar que concluyan las investigaciones y los procesos legales", señaló.

Antecedentes de la investigación

En mayo pasado, la FGR anunció que la investigación del caso sería reestructurada como delitos de Estado y delincuencia organizada.

En enero, la fiscalía mexicana informó que había 64 funcionarios bajo investigación, mientras que 6 de ellos fueron vinculados a proceso por cuatro expedientes en los que les imputan los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Ese mismo mes, el presidente López Obrador anunció el despido de tres funcionarios de Petróleos Mexicanos vinculados con el desvío de recursos de la 'Estafa Maestra'.