VIDEO: El adolescente congoleño de 14 años que construye estadios en miniatura y que sueña con ser arquitecto

Un estudiante congoleño de 14 años se ha dado a conocer gracias a su habilidad construyendo modelos en miniatura de icónicos estadios de fútbol de todo el mundo.

Se trata de Jorkiam Samba Mampuya, más conocido como 'Djodjo', que cuenta que comenzó construyendo casas y estadios pequeños y progresivamente fue aumentando el tamaño de sus obras hasta llegar a las dimensiones que ahora presentan sus estructuras. Djodjo cuenta que pasa mucho tiempo perfeccionando su técnica.

Una de sus más recientes obras es el Estadio de los Mártires de su ciudad, Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo. Djodjo relata que, entre otros, ya ha construido el recinto deportivo del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, y el Camp Nou, del Barcelona, además del estadio Tata Raphael de la capital congoleña, conocido por haber albergado el famoso combate de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974.

Djodjo es el mayor de cinco hermanos, estudia ingeniería eléctrica y confiesa que no le gusta el fútbol, pero sí construir estadios relacionados con este deporte. El adolescente espera unirse algún día a las filas de los mejores arquitectos del planeta. "Quiero que el mundo me reconozca y que me consideren entre los grandes arquitectos del mundo", asegura. El chico quiere que la gente lo recuerde diciendo: "Este es el congoleño que hace grandes obras".

