Declaran inocente al candidato a ser 'número dos' del Ejército de EE.UU. tras haber sido acusado de abusar sexualmente de una coronel

La mayoría de los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU. declararon inocente al general de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. John E. Hyten, jefe del Comando Estratégico al que en abril Donald Trump nombró candidato al puesto del vicepresidente del Estado Mayor Conjunto. Fue acusado ese mismo mes de varios actos de agresión sexual contra una subordinada, la coronel del Ejército Kathryn Spletstoser, informa Washington Examiner.

"Nada ha pasado, nunca", comentó el alto oficial respecto a las denuncias de Spletstoser, que describió tres episodios de abuso que supuestamente tuvieron lugar durante viajes de trabajo en 2017.

Previamente, la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas había analizado miles de documentos y creado un reporte de 1.400 páginas, donde no pudo probar las denuncias.

"No había pruebas suficientes para apoyar ningún hallazgo de mala conducta por parte del general Hyten", afirmó a principios de julio la vocera del Pentágono, la coronel DeDe Halfhill.

El presidente del comité, Jim Inhofe, también apoyó al general y criticó la insuficiencia de las denuncias de la mujer. "Este comité se toma muy en serio las acusaciones de agresión sexual. Es inaceptable. Pero […] no actuará sobre acusaciones no probadas, acusaciones que no resistan el escrutinio del proceso del comité", expresó.

Según Washington Examiner, se espera que los senadores voten sobre el nombramiento de Hyten antes de que acabe la semana. De ser confirmado, asumirá el segundo cargo más importante del Ejército estadounidense.