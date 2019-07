Hallan muerto a un magnate del café indio luego que se lamentaba de los problemas financieros de su empresa

El multimillonario indio y fundador de la popular cadena Cafe Coffee Day, V.G. Siddhartha, ha sido encontrado muerto este miércoles en el río Netravati (estado de Karnataka), menos de 48 horas después de su desaparición, según informa la revista India Today.

Siddhartha fue visto por última vez este lunes por la noche cerca de un puente sobre el citado río. Al parecer, el magnate del café le había dicho a su chófer que iba a caminar cerca del puente y le pidió que lo esperara a cierta distancia.

La Policía local sospecha que el hombre se suicidó, aunque no se ha dado por oficial aún la causa del óbito.

Mientras tanto, medios locales informan que Siddhartha habría enviado una carta a los accionistas de su empresa disculpándose por "haber decepcionado a todas las personas que confiaban" en él y lamentando que los continuos problemas financieros hubieran llevado a "sucumbir a la situación".

"Luché mucho tiempo, pero hoy me he rendido porque no he podido soportar más la presión", supuestamente escribió el multimillonario. Sin embargo, la firma en la carta parece estar hecha a toda prisa y no coincide con la firma habitual de Siddhartha, según señalan medios locales.